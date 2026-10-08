СНСД убједљиво води за НСРС са 206.018 гласова

На другом мјесту је и даље Покрет Сигурна Српска (ПСС, ПДП, НПСП) Драшка Станивуковића са 74.159 гласова или 14,09 одсто, док је СДС - Воља народа освојила 63.793 гласа или 12,12 одсто.

ДНС-НПС Бањац-Нешић освојио је 29.383 гласа или 5,58 одсто, Социјалистичка партија - Петар Ђокић - ДЕМОС - НДП 28.551 глас или 5,43 одсто, а Уједињена Српска 27.615 гласова или 5,25 одсто.

СПС - Горан Селак - Покрет Јединствена Српска освојио је 24.254 гласа или 4,61 одсто, док је листа За правду и ред - Небојша Вукановић - ПДП РС - Игор Црнадак добила 24.243 гласа или 4,61 одсто.

Република Српска Нови прелиминарни резултати: Минић за више од 58.000 гласова испред Блануше

Коалиција за државу освојила је 14.461 глас или 2,75 одсто, Народни фронт - Јелена Тривић 11.688 гласова или 2,22 одсто, а Републичка странка Српске 8.751 глас или 1,66 одсто.

Воља народа Српске - др Владо Ђајић освојила је 6.909 гласова или 1,31 одсто.

Народ и правда освојила је 1.898 гласова или 0,36 одсто, Странка за БиХ 1.869 гласова или 0,36 одсто, док је коалиција окупљена око ХДЗ БиХ освојила 1.094 гласа или 0,21 одсто.

Према најновијим подацима ЦИК-а БиХ, обрађени су резултати са 2.043 од укупно 2.082 бирачка мјеста, односно 98,12 одсто, док подаци са 39 бирачких мјеста, или 1,88 одсто, још нису примљени.

Према досад обрађеним резултатима, важећа су 526.264 гласачка листића или 90,85 одсто. Празних неважећих листића било је 10.596 или 1,83 одсто, док су из других разлога неважећим проглашена 42.382 листића или 7,32 одсто.