Цвијановић: Хвала Нетанјахуу на љубазним ријечима и пријатељству

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић захвалила се израелском премијеру Бењамину Нетанијахуу на честиткама поводом побједе на изборима.
"Хвала премијеру Нетанијахуу на вашим љубазним ријечима и пријатељству", каже Цвијановићева на Иксу.
Thank you Prime Minister @netanyahu for your kind words and friendship.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) October 8, 2026
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