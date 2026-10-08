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Цвијановић: Хвала Нетанјахуу на љубазним ријечима и пријатељству

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08.10.2026 15:13

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и премијер Израела Бењамин Нетанјаху
Фото: instagram.com/zeljka.cvijanovic

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић захвалила се израелском премијеру Бењамину Нетанијахуу на честиткама поводом побједе на изборима.

"Хвала премијеру Нетанијахуу на вашим љубазним ријечима и пријатељству", каже Цвијановићева на Иксу.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Бењамин Нетанјаху

Честитка

Израел

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