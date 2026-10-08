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Најављен збор студената: Колеге из Србије да се јасно одреде о спорним порукама

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08.10.2026 14:37

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Унија студената Републике Српске и Студентски парламент Универзитета у Источном Сарајеву одржали су данас хитну заједничку сједницу у просторијама Ректората Универзитета у Источном Сарајеву.
Фото: RTRS

Унија студената Републике Српске и Студентски парламент Универзитета у Источном Сарајеву одржали су данас хитну заједничку сједницу у просторијама Ректората Универзитета у Источном Сарајеву.

Повод за сазивање сједнице су транспаренти који су се појавили на студентским домовима широм Републике Српске, као и изјаве и пароле које су током претходних мјесец дана изношене у јавности у оквиру студентских окупљања и активности у Србији, а које су изазвале огорченост и реакције међу студентима у Републици Српској.

- Након расправе донијели смо закључке и утврдили заједничке ставове и правце дјеловања - рекао је предсједник Уније студената Никола Лапчевић након сједнице.

Навео је да је први закључак сазивање збора студената који ће бити одржан 15. октобра у 19 часова у Дворани "Србија" у Источном Новом Сарајеву.

- Збор студената сазивамо како би смо омогућили да студенти изнесу своје ставове, поставе питања и учествују у утврђивању наших даљих активности - каже Лапчевић.

Каже да студенти из Српске сматрају да питања која су изазвала огорченост међу студентима заслужују јасне одговоре, као и одговоран и јавни разговор.

- На почетку смо подржавали наше колеге у Србији, вјерујући у студентску солидарност и међусобно поштовање. Управо због тог повјерења спорне поруке смо доживјели као изневјерену подршку од оних који су их изнијели, подржали или их нису демантовали - навео је Лапчевић.

Навео је да се осјећају издано.

- Истовремено очекујемо да се наше колеге студенти у Србији јасно одреде према тим порукама. Као одговор на те пароле, усвојили смо сљедеће ставове - Република Српска није геноцидна творевина. Одбацујемо такво означавање Српске, одбацујемо да су наши генерали злочинци, наша вјера је православна и представља основу нашег идентитета - рекао је Лапчевић.

Подсјетио је да студентске организације имају обавезу да његују повезаност.

- Од колега студената из Србије очекујемо јасно изјашњене и спремност за разговор о питањима која су нарушила наше повјерење - закључио је Лапчевић.

(РТРС)

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Тагови :

Република Српска

Источно Сарајево

Србија

Унија студената Републике Српске

транспаренти

Збор

студенти

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