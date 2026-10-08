Душко Радивојевић именован за директора КПЗ Источно Сарајево

Аутор:АТВ редакција
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Министарство правде Републике Српске именовало је Душка Радивојевића за директора Казнено-поправног завода Источно Сарајево, на основу приједлога Комисије за избор директора, након проведеног јавног конкурса, сазнаје АТВ.
Поступак избора и именовања спроведен је у складу са законом, путем јавног конкурса на који се пријавило укупно пет кандидата.
Приликом избора посебно су цијењени стручна спрема, радно искуство и познавање области извршења кривичних санкција. Радивојевић је био једини кандидат који је имао претходно радно искуство у области извршења кривичних санкција, као и радно искуство у Министарству унутрашњих послова Републике Српске.
Душко Радивојевић је дипломирани правник унутрашњих послова.
Дипломирао је на Факултету безбједносних наука Универзитета у Бањалуци, а посједује вишегодишње професионално искуство у области безбједности. Раније је био запослен у Министарству унутрашњих послова Републике Српске.
Казнено-поправни завод Источно Сарајево је установа сложеног типа у којој се извршавају казне затвора над лицима мушког и женског пола, мјере притвора, као и васпитне мјере према малољетницима.
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