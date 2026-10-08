Logo

Душко Радивојевић именован за директора КПЗ Источно Сарајево

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.10.2026 12:36

Коментари:

2
Душко Радивојевић именован за директора КПЗ Источно Сарајево
Фото: Ustupljena fotografija

Министарство правде Републике Српске именовало је Душка Радивојевића за директора Казнено-поправног завода Источно Сарајево, на основу приједлога Комисије за избор директора, након проведеног јавног конкурса, сазнаје АТВ.

Поступак избора и именовања спроведен је у складу са законом, путем јавног конкурса на који се пријавило укупно пет кандидата.

Приликом избора посебно су цијењени стручна спрема, радно искуство и познавање области извршења кривичних санкција. Радивојевић је био једини кандидат који је имао претходно радно искуство у области извршења кривичних санкција, као и радно искуство у Министарству унутрашњих послова Републике Српске.

Ко је Душко Радивојевић?

Душко Радивојевић је дипломирани правник унутрашњих послова.

Дипломирао је на Факултету безбједносних наука Универзитета у Бањалуци, а посједује вишегодишње професионално искуство у области безбједности. Раније је био запослен у Министарству унутрашњих послова Републике Српске.

Казнено-поправни завод Источно Сарајево је установа сложеног типа у којој се извршавају казне затвора над лицима мушког и женског пола, мјере притвора, као и васпитне мјере према малољетницима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Душко Радивојевић

КПЗ Источно Сарајево

Коментари (2)

Више из рубрике

зграда у изградњи поврат ПДВ-а на прву некретнину

Република Српска

Расписан конкурс за субвенције каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове

3 ч

0
Мушкарац сипа гриво у аутомобил.

Република Српска

Влада Српске продужила мјеру: Попуст од 10 фенинга на гориво до 15. новембра

3 ч

0
Приходи Српске у првој половини године премашили план за 15 одсто

Република Српска

Влада Српске: Приходи Српске у првој половини године премашили план за 15 одсто

3 ч

0
Министарство унутрашњих послова Републике Српске, као носилац активности на унапређењу система безбједности и заштите критичне инфраструктуре и јавних простора, организовало је у сарадњи са пројектом „Јачање отпорности критичне инфраструктуре и заштите јавних и сајбер простора од безбједносних пријетњи на Западном Балкану – CEPS & cyber“ посјету Пројектног тима и два одвојена састанка са представницима надлежних институција Републике Српске.

Република Српска

МУП: У току рад на унапређењу система заштите критичне инфраструктуре и јавних простора

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

11

Бањалучанка пронашла новчаник и експресно вратила власници

15

09

Потврђена оптужница против седам особа због пожара у Дому пензионера

15

09

Намирнице које садрже више витамина Ц него наранџе

15

05

Акција ”Хоризонт”: Сорајићима одређен притвор

14

58

Минић: Чувати сјећање на оне који су положили животе за Српску

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима