Влада Српске: Приходи Српске у првој половини године премашили план за 15 одсто

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Влада Републике Српске утврдила је данас, на 30. сједници у Бањалуци, Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период од 01.01 - 30.06.2026. године.
У поменутом периоду приходи и примици планирани буџетом на општем фонду остварени су у износу од 4,505.2 милиона КМ (4 милијарде 505 милиона 200 хиљада), што је за 6% више у односу на Ребаланс буџета за шест мјесеци 2026. године, а за 15% више у односу на финансијски план за прву половину 2026. године.
Расходи и издаци планирани буџетом на општем фонду у првој половини 2026. године исказани су у износу од 3,878.1 милион КМ, што је за 9% мање у односу на Ребаланс буџета за шест мјесеци 2026. године, а за 6% мање у односу на оперативни буџет за посматрани период.
Ино-дуг је у првој половини 2026. године редовно сервисиран и за те потребе издвојено је 768.7 милиона КМ.
Расходи и издаци који се односе на пројекте који се финансирају из Програма јавних улагања Републике Српске за финансирање из Буџета у 2026. години, у првој половини 2026. године евидентирани су у износу од 102.6 милиона КМ.
Настављена је континуирана амортизација унутрашњег дуга и из редовних буџетских средстава издвојено је 267.2 милиона КМ.
Спроведен је један поступак мултилатералне компензације и цесије путем кога су компензовани јавни приходи Републике Српске у износу од 32.1 милион КМ, саопштено је након сједнице.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч1
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч2
Најновије
Најчитаније
15
11
15
09
15
09
15
05
14
58
Тренутно на програму