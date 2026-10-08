Прво оглашавање Јелене Тривић, оплела по Небојши Вукановићу

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Народног фронта Јелена Тривић огласила се по први пут након општих избора, али ни ријечи о резултату њене странке. На тапету је био Небојша Вукановић који је изјавио да је Тривићка тражила од Драшка Станивуковића да њену политичку организацију укључи у ПСС (Покрет сигурна Српска).
"Јелена Тривић је само да знате, већ затражила од Драшка да и њу усиса у ПСС. Постоји план који је осмишљен у Београду такозваног укрупњавања опозиције, па да добар дио СДС-а око групације која држи страну Блануши, а која би скинула главу Љубиши Петровићу, да се усисају у ПСС. То је такође надувани балон и видјећемо до кад ће издржати", рекао је Вукановић.
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То је изазвало бурну реакцију код Јелене Тривић која је поручила да Вукановић након што је развалио опозицију и уништио сваку наду у промјене наставља по истој матрици.
"Нити сам звала Станивуковића, нити је то о чему пише Вукановић уопште тема било каквих разговора у Народном фронту. Најбољи суд о томе даће вријеме које је пред нама. Нисам се бавила Небојшом Вукановићем, нити планирам, за његовим лажима нормалан човјек не може трчати, јер тај ниво безобразлука не да нисам срела на политичкој сцени, него нисам срела уопште у животу. Јадан је народ са оваквом алтернативом", поручила је Тривић.
На њену објаву надовезао се бањалучки одборник Народног фронта Бранислав Черек који је сугерисао да Вукановић има психичких проблема.
"Не треба се љутити на господина Вукановића . Хришћански је помоћи, а овај човјек треба стручну помоћ. Није рјешење ни тужба, јер он намјерно жели судске процесе са политичком конотацијом. Мисли да тиме себи диже рејтинг а казне и одштете свакако лагано плаћа. Зато сматрам да свако ко има било какав контакт са господином Вукановићем, утиче на њега да прихвати помоћ", написао је Черек.
Странка Јелене Тривић доживјела је дебакл на општим изборима на којима њени кандидати, а ни она лично, нису успјели да освоје ниједан мандат ни на једном нивоу власти.
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