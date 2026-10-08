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Прво оглашавање Јелене Тривић, оплела по Небојши Вукановићу

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08.10.2026 10:01

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Прво оглашавање Јелене Тривић, оплела по Небојши Вукановићу
Фото: Facebook/Jelena Trivić

Предсједник Народног фронта Јелена Тривић огласила се по први пут након општих избора, али ни ријечи о резултату њене странке. На тапету је био Небојша Вукановић који је изјавио да је Тривићка тражила од Драшка Станивуковића да њену политичку организацију укључи у ПСС (Покрет сигурна Српска).

"Јелена Тривић је само да знате, већ затражила од Драшка да и њу усиса у ПСС. Постоји план који је осмишљен у Београду такозваног укрупњавања опозиције, па да добар дио СДС-а око групације која држи страну Блануши, а која би скинула главу Љубиши Петровићу, да се усисају у ПСС. То је такође надувани балон и видјећемо до кад ће издржати", рекао је Вукановић.

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То је изазвало бурну реакцију код Јелене Тривић која је поручила да Вукановић након што је развалио опозицију и уништио сваку наду у промјене наставља по истој матрици.

"Нити сам звала Станивуковића, нити је то о чему пише Вукановић уопште тема било каквих разговора у Народном фронту. Најбољи суд о томе даће вријеме које је пред нама. Нисам се бавила Небојшом Вукановићем, нити планирам, за његовим лажима нормалан човјек не може трчати, јер тај ниво безобразлука не да нисам срела на политичкој сцени, него нисам срела уопште у животу. Јадан је народ са оваквом алтернативом", поручила је Тривић.

Објава Јелене Тривић
Објава Јелене Тривић
Facebook/Jelena Trivić

На њену објаву надовезао се бањалучки одборник Народног фронта Бранислав Черек који је сугерисао да Вукановић има психичких проблема.

"Не треба се љутити на господина Вукановића . Хришћански је помоћи, а овај човјек треба стручну помоћ. Није рјешење ни тужба, јер он намјерно жели судске процесе са политичком конотацијом. Мисли да тиме себи диже рејтинг а казне и одштете свакако лагано плаћа. Зато сматрам да свако ко има било какав контакт са господином Вукановићем, утиче на њега да прихвати помоћ", написао је Черек.

Странка Јелене Тривић доживјела је дебакл на општим изборима на којима њени кандидати, а ни она лично, нису успјели да освоје ниједан мандат ни на једном нивоу власти.

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Тагови :

Јелена Тривић

Небојша Вукановић

Народни фронт

Драшко Станивуковић

ПСС

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