Огар: Изборни резултати СНСД-а побједа демократије и националног суверенитета

Аутор:АТВ редакција
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Резултат СНСД-а на протеклим општим изборима у БиХ представља охрабрујућу лекцију за све европске народе који настоје да се ослободе наднационалног, антидемократског и хегемонистичког система, изјавио је Срни француски пуковник у пензији Жак Огар.
Он је навео да је побједа СНСД-а изузетна, прије свега јер представља слободно изражену вољу српског народа у БиХ.
"Такав убједљив резултат у корист демократије може само да буде поздрављен. Када се погледају недавна дешавања, попут оних у Румунији, гдје је негирање демократије подједнако очигледно колико и скандалозно, с правом се може бити задовољан изборним резултатима у БиХ", рекао је Огар.
Он је истакао да убједљива побједа СНСД-а на свим нивоима власти представља оштро упозорење евроатлантистима, који су вјеровали да су неправедном и незаконитом забраном обављања јавне функције уклонили предсједника СНСД-а Милорада Додика из политичког живота у БиХ.
"План који су осмислила три њемачка центра моћи традиционално непријатељски настројена према Србима – Урсула фон дер Лајен у Бриселу, Фридрих Мерц у Берлину и Кристијан Шмит у Сарајеву доживио је неуспјех. Додик је и даље присутан на политичкој сцени, јер је СНСД добио недвосмислену подршке гласача из реда српског народа", указао је Огар.
Он је нагласио да су ови догађаји, који су од великог значаја не само за Републику Српску, већ и за цијели регион, готово потпуно занемарени у водећим медијима и међу евроатлантистичким политичарима у већини западноевропских земаља.
"Ти политичари су све више узнемирени како се приближавају избори у њиховим земљама, јер је јавност привржена националном суверенитету и идентитету, односно ставовима који су у оштрој супротности са настојањима за технократским уједначавањем и брисањем нација и њихових посебности у корист недемократског наднационалног федерализма са ратоборним амбицијама усмјереним према имагинарном непријатељу Русији", навео је Огар.
Он је истакао да то даје основа за разуман оптимизам, јер је након изборне побједе СНСД-а можда назире "прољеће народа" и поновно јачање суверенитета.
Док западноевропски лидери иду у крајности издвајајући милијарде евра и пружајући технолошку војну подршку како би продужили апсурдан и страшан братоубилачки рат у Украјини, каже Огар, неопходно је вратити се разуму, што желе и народи тих истих земаља.
"Из тог разлога је од суштинског значаја свака потврда и сваки развој догађаја који иде у прилог истинској обнови демократије и националног суверенитета. Примјер који су Република Српска и СНСД дали протеклих дана представља охрабрујућу лекцију за све европске народе који настоје да се ослободе наднационалног, антидемократског и хегемонистичког система", навео је Огар.
Он је указао да је међународна сцена тренутно у великом превирању и да свијет излази из униполарне ере која је услиједила након Хладног рата.
"Уобличава се нова ера. Може се назвати како год желимо – мултиполарном, ером БРИКС-а, Глобалног југа, али, по мом мишљењу, још нисмо сасвим стигли до тога. Постоји прелазна фаза - де факто триполарни поредак који се тренутно успоставља, а чине га САД, Русија и Кина", рекао је Огар.
Пуковник Огар је некадашњи командант француских специјалаца на Косову и Метохији.
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