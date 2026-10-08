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ЦИК БиХ: СНСД за Народну скупштину Српске води са 131.810 гласова разлике

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08.10.2026 08:32

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СНСД
Фото: ATV

Листа СНСД-а за Народну скупштину Републике Српске освојила је 205.965 гласова, а Покрет "Сигурна Српска" 74.155 гласова, показују ажурирани прелиминарни подаци Централе изборне комисије БиХ /ЦИК/ након 96,63 обрађених бирачких мјеста.

На трећем мјесту је СДС – Воља народа са освојених 63.786 гласова.

ДНС-НПС је освојио 29.373 гласа, Социјалистичка партија Петар Ђокић добила је повјерење 28.549 бирача, Уједињена Српска 27.602, СПС – Горан Слак 24.248, док Листа за правду и ред Небојше Вукановића има 24.243 гласа.

Важећих листића било је 526.168, неважећих празних 10.596, док је неважећих по другим основама 42.376, преноси Срна

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