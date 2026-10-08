Нафта премашила 100 долара: Возачима дизела пријети нови удар, ево која би цијена могла бити у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Због специфичних поремећаја у преради и транспорту нафте, познатих као тзв. „crack spread“ шок, цијена дизелског горива расте знатно брже од цијене сирове нафте.
Цијене нафте порасле су изнад 101 долара по барелу у раној трговини у четвртак, након што су све учесталији напади на бродове у Персијском заливу и Хормушком мореузу појачали забринутост због снабдијевања енергентима са Блиског истока.
Термински уговори за нафту „Брент“ поскупјели су за 1,33 долара, односно 1,33 одсто, на 101,53 долара по барелу до 1.16 часова по Гриничу. Истовремено, америчка сирова нафта „West Texas Intermediate“ (WTI) поскупјела је за 1,11 долара, односно 1,26 одсто, достигавши 89,39 долара по барелу, јавио је „Reuters“.
Најновија ескалација и безбједносне пријетње на кључним поморским рутама којима се превозе енергенти изазвале су брзу реакцију тржишта, додатно појачавајући страх инвеститора од могућих поремећаја у ланцима снабдијевања широм свијета.
Због специфичних поремећаја у преради и транспорту нафте, познатих као тзв. „crack spread“ шок, цијена дизелског горива расте знатно брже од цијене сирове нафте.
То би највише могло погодити возаче аутомобила са дизелским моторима и транспортне компаније, док би се цијена дизела на појединим бензинским пумпама могла опасно приближити психолошкој граници од 4 КМ по литру.
(Аваз)
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