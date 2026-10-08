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Хитна сједница Уније студената у Источном Сарајеву, повод транспаренти

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08.10.2026 07:18

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Хитна сједница Уније студената у Источном Сарајеву, повод транспаренти
Фото: Срна

Унија студената Републике Српске и Студентски парламент Универзитета у Источном Сарајеву сазивају хитну заједничку сједницу која ће бити одржана данас у подне, у просторијама Ректората Универзитета у Источном Сарајеву.

Повод за сазивање сједнице су транспаренти који су се појавили на студентским домовима широм Републике Српске, као и изјаве и пароле које су током претходних мјесец дана изношене у јавности у оквиру студентских окупљања и активности у Србији, а које су изазвале огорченост и реакције међу студентима у Републици Српској.

Подсјећамо, у Бањалуци, Источном Сарајеву, Палама и Фочи појавили су се транспаренти са порукама, као одговор студентима из Србије на њихове пароле, преноси РТРС

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

студенти

студенти протести

транспаренти

Источно Сарајево

Унија студената Републике Српске

Коментари (3)

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