Куваља у петодневној посјети Руској Федерацији

Аутор:АТВ редакција
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Национални тимови Републике Српске поново ће се појавити на међународној сцени.
Владимир Куваља, предсједник Центра за развој и унапређење спортске сарадње Србије и Републике Српске и први човјек бициклизма Републике Српске, боравиће пет дана у Руској Федерацији.
Током посјете састаће се са представницима Бициклистичког савеза Русије, Олимпијског комитета Руске Федерације и представницима БРИКС-а. Теме разговора биће сарадња бициклистичких савеза Републике Српске и Русије, развој бициклизма и организација Игара БРИКС-а 2027. године.
Куваља је изјавио да му је на првом мјесту промоција Републике Српске и да ће разговарати о могућностима наставка учешћа спортиста Републике Српске на Играма БРИКС-а.
„Мој циљ је да искористим своја познанства и контакте како бих спортистима Републике Српске омогућио да поново наступе на Играма БРИКС-а под заставом наше репрезентације. У земљама БРИКС-а живи око четири милијарде људи, а у играма учествује велики број земаља. То је велика прилика да кроз спорт промовишемо Републику Српску“, поручио је Куваља.
Подсјећамо, на Међународном спортском форуму „Русија — земља спорта“, одржаном у Перму, најављено је да ће Игре БРИКС-а у Казању бити отворене за спортисте из свих земаља. Спортисти Републике Српске добили су позив да учествују под својом заставом. Игре у Казању одржане су 2024. године.
Куваља је више пута боравио у Русији, гдје је учествовао на великим спортским форумима и одржао говоре. Одликован је орденом Министарства иностраних послова Руске Федерације, који му је додијељен указом предсједника Владимира Владимировича Путина.
Залажући се за став да спорт треба да буде изван политике, Куваља је пружио подршку руским спортистима. Тадашњи министар спорта Руске Федерације Олег Матицин истакао је да је Куваљина иницијатива за промјене допринијела убрзању поступка одобравања учешћа руским спортистима на такмичењима ван Руске Федерације.
Матицин је поручио да Република Српска и српски народ могу бити поносни на Владимира Куваљу. Истакао је и да му је част што је имао прилику да се упозна са предсједником Републике Српске Милорадом Додиком, те да су Додик и Куваља много учинили на јачању веза између Србије, Русије и Републике Српске.
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