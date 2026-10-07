Већи пожар код сарајевског Аеродрома

Аутор:АТВ редакција
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У вечерњим сатима у непосредној близини Међународног аеродрома Сарајево избио је већи пожар, а ватра је захватила ниско растиње на једној ливади.
Како је за портал "Радиосарајево.ба" потврђено из Оперативног центра Професионалне ватрогасне јединице Сарајево, пожар је пријављен око 19:49 сати, након чега су ватрогасне екипе упућене на терен.
Према информацијама са мјеста догађаја, у близини пожаришта налазе се и објекти, због чега ватрогасци улажу додатне напоре како би спријечили ширење ватре и заштитили објекте од пожара.
Република Српска
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На терену се налази већи број ватрогасаца који се боре с ватреном стихијом и покушавају ставити пожар под контролу.
У овом тренутку нема информација о евентуално повријеђеним особама нити о материјалној штети. Више информација о размјерама пожара и узроку његовог избијања бит ће познато након завршетка интервенције.
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