Опљачкана Ана Рајковић

Аутор:АТВ редакција
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Супруга српског репрезентативца Предрага Рајковића, Ана Рајковић, огласила се вечерас на Инстаграму како би открила да су из радње у њеном власништву, однијети документи и пазари.
Ана је у објави на Инстаграму чак подијелила снимак сигурносне камере на којем се види наводни починилац, али није прецизирала да ли се пљачка пазара одиграла данас или раније.
Манекенка Ана Рајковић и фудбалски голман Предраг Рајковић корачају заједно кроз живот пуних девет година. Током заједничког живота добили су троје дјеце – Рељу, Тадију и Нору.
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Породица већ неко вријеме живи у Саудијској Арабији, у складу са договором са почетка заједничког живота да цијела породица иде заједно гдје год их води фудбалерова каријера.
(Мондо)
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Сцена
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