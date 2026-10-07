Logo

Опљачкана Ана Рајковић

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
07.10.2026 21:59

Коментари:

0
Ана Рајковић
Фото: Instagram

Супруга српског репрезентативца Предрага Рајковића, Ана Рајковић, огласила се вечерас на Инстаграму како би открила да су из радње у њеном власништву, однијети документи и пазари.

Ана је у објави на Инстаграму чак подијелила снимак сигурносне камере на којем се види наводни починилац, али није прецизирала да ли се пљачка пазара одиграла данас или раније.

Манекенка Ана Рајковић и фудбалски голман Предраг Рајковић корачају заједно кроз живот пуних девет година. Током заједничког живота добили су троје дјеце – Рељу, Тадију и Нору.

Илон Маск

Свијет

Илон Маск: Квебек треба да се отцијепи

Породица већ неко вријеме живи у Саудијској Арабији, у складу са договором са почетка заједничког живота да цијела породица иде заједно гдје год их води фудбалерова каријера.

(Мондо)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ана Рајковић

Пљачка

Коментари (0)

Више из рубрике

Милица Тодоровић пјевачица концерти наступи албум пјесме

Сцена

Милица Тодоровић се послије порођаја суочава са здравственим проблемом

7 ч

0
Ријешена мистерије црвених ружа на гробу Халида Бешлића

Сцена

Ријешена мистерије црвених ружа на гробу Халида Бешлића

7 ч

0
Марија Шерифовић пјевачица

Сцена

Марија Шерифовић открила нешто неочекивано: "То готово нико не зна"

7 ч

0
Филип Цар, који је током јучерашњег инцидента у „Елити 10“ повриједио ногу након што је из све снаге шутнуо телевизор, ускоро ће добити инвалидска колица како би му кретање било олакшано.

Сцена

Инвалидска колица стижу за Цара: Не може да се креће без помоћи

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

02

Упозорење родитељима у БиХ: Овај производ за дјецу може бити ризик

22

57

Огласио се Вучић о поруци студената из Републике Српске

22

49

Сам признао: Милан Благојевић, носилац листе СДС-а, није гласао за Бланушу

22

44

Послови које многи избјегавају: Плата добра, радника све мање

22

43

Возачима у бх. граду стигло упозорење на медвједа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима