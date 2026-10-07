Ријешена мистерије црвених ружа на гробу Халида Бешлића

Аутор:АТВ редакција
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Мистерија црвених ружа које су освануле на гробу легендарног певача Халида Бешлићана прву годишњицу његове смрти је ријешена – ријеч је о тајном, емотивном гесту регионалне музичке звијезде Здравка Чолића Чоле.
Прослављени пјевач је, желећи да ода почаст свом дугогодишњем пријатељу и колеги, организовао испоруку овог симбола вјечног сјећања преко заједничког блиског круга људи у Сарајеву.
Дан раније, Чолић је лично замолио бившег босанскохерцеговачког дипломату Мирсада Муховића да у његово име однесе црвену ружу и поклони се сјенама незаборавног пјевача.
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Иза једне руже на вјечној кући Халида Бешлића стоји прича о нераскидивом пријатељству три велике личности. Мирсад Муховић, који је преузео на себе овај повјерљиви задатак, није био само Чолићев посредник, већ и један од најближих Бешлићевих животних сапутника.
Њихово другарство обиљежили су свакодневни ритуали и узајамна подршка. Недјељна кафа као традиција: Муховић и Бешлић годинама су се редовно састајали у истом сарајевском кафићу. Ти сусрети су били обавезни готово сваке недјеље, а неријетко и чешће, када су уз разговор дијелили свакодневицу.
Дипломатија и музика под руку: Гдје год је Муховић службовао као дипломата Босне и Херцеговине у свијету, Халид Бешлић је долазио да одржи концерте. Након успјешних наступа, заједнички успјеси увијек су се прослављали у кругу најближих.
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Одлазак музичке легенде, који се догодио 7. октобра прошле године, оставио је неописиву празнину у региону, али је најтеже погодио његове најближе пријатеље. Према ријечима извора блиских породици, бивши босанскохерцеговачки дипломата Муховић изузетно је тешко поднио Халидову смрт.
Ипак, туговање је претворио у чување успомене. Муховић редовно обилази гроб свог пријатеља, не дозвољавајући да изблиједи сјећање на човјека чији је глас деценијама спајао људе широм Балкана. Црвена ружа Здравка Чолића, која је захваљујући њему прва стигла на одредиште, само је још један доказ да највећи умјетници никада не заборављају своје праве другове.
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