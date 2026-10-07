Logo

Серијском убици из Куманова пријети доживотна: Убијао старице па их силовао?

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
07.10.2026 16:44

Коментари:

0
Чекић, судница
Фото: KATRIN BOLOVTSOVA / Pexels

Тужилаштво је затражило доживотну казну затвора за 25-годишњег Трајка Бојковског из Старог Нагоричана код Куманова, оптуженог за убиство четири старије жене и два покушаја убиства.

Одбрана је, с друге стране, затражила да суд као олакшавајуће околности узме у обзир то што је Бојковски признао три убиства и изразио кајање.

Како преноси Слободен печат, тужилац Љубомир Лапе у завршној ријечи оцијенио је да је ријеч о изузетно тешким кривичним д‌јелима и затражио најстрожу казну.

Према наводима тужилаштва, убиства су почињена "ради задовољења сексуалних нагона над мртвим тијелима, односно некрофилије".

Зашто тужилаштво тражи најстрожу казну?

Тужилац је навео да код оптуженог "изостају осјећања емпатије, кривице и страха", тврдећи да је Бојковски приликом извршења кривичних д‌јела био прорачунат и да покушава да манипулише.

Тужилаштво сматра и да код њега не постоји могућност ресоцијализације, као и да постоји висок ризик од понављања кривичних д‌јела.

Затвор

Хроника

Правоснажна пресуда: Кабиловићу 19 година затвора, Халиловићу шест

"Једноставно не видим како би могао поново да се уклопи у друштво", рекао је тужилац у завршној ријечи.

У кривичном поступку учествују и заступници породица оштећених, који су затражили накнаду штете. Чланови породица убијених жена сматрају да би суд требало правилно да вреднује доказе тужилаштва и донесе одлуку која ће имати и превентивни ефекат.

Одбрана оспорава једно од четири убиства

Одбрана Бојковског оспорила је једно од четири убиства за која је оптужен, као и мотиве који му се стављају на терет у два случаја покушаја убиства.

Сам Бојковски признао је три убиства и рекао да се каје због онога што је учинио.

Његова одбрана због тога је затражила да суд приликом одмјеравања казне признање и кајање узме у обзир као олакшавајуће околности.

Пресуда би, према најави суда, требало да буде објављена у петак.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Серијски убица

Убиство

Силовање

Коментари (0)

Више из рубрике

Роберт Фицо

Свијет

Фицо: Јесен и зима ће бити тешке

3 ч

0
Сергеј Лавров

Свијет

Лавров: Европа попустљива према оживљавању нацизма

4 ч

0
Француски предсједник Емануел Макрон маше представницима медија уочи састанка у оквиру скупа „Корени Европе за мир и јединство” са папом Лавом XIV, у понедељак, 28. септембра 2026. године, у Мецу.

Свијет

Макрон позвао на уздржаност током демонстрација

5 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Након изненадне смрти Епстиновог узбуњивача покренута истрага

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

49

Ванредне контроле на београдском аеродрому

19

46

Нова трагедија у БиХ: Мушкарац преминуо, жена се бори за живот

19

43

Струка упозорава: Очекујемо још већу блокаду саобраћаја у Бањалуци

19

34

Подршка студентима у Српској: "Наши генерали нису злочинци"

19

26

Сахрањена уз највише почасти: Посљедњи испраћај Биљане Плавшић

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима