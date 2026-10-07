Серијском убици из Куманова пријети доживотна: Убијао старице па их силовао?

Аутор:АТВ редакција
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Тужилаштво је затражило доживотну казну затвора за 25-годишњег Трајка Бојковског из Старог Нагоричана код Куманова, оптуженог за убиство четири старије жене и два покушаја убиства.
Одбрана је, с друге стране, затражила да суд као олакшавајуће околности узме у обзир то што је Бојковски признао три убиства и изразио кајање.
Како преноси Слободен печат, тужилац Љубомир Лапе у завршној ријечи оцијенио је да је ријеч о изузетно тешким кривичним дјелима и затражио најстрожу казну.
Према наводима тужилаштва, убиства су почињена "ради задовољења сексуалних нагона над мртвим тијелима, односно некрофилије".
Тужилац је навео да код оптуженог "изостају осјећања емпатије, кривице и страха", тврдећи да је Бојковски приликом извршења кривичних дјела био прорачунат и да покушава да манипулише.
Тужилаштво сматра и да код њега не постоји могућност ресоцијализације, као и да постоји висок ризик од понављања кривичних дјела.
Хроника
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"Једноставно не видим како би могао поново да се уклопи у друштво", рекао је тужилац у завршној ријечи.
У кривичном поступку учествују и заступници породица оштећених, који су затражили накнаду штете. Чланови породица убијених жена сматрају да би суд требало правилно да вреднује доказе тужилаштва и донесе одлуку која ће имати и превентивни ефекат.
Одбрана Бојковског оспорила је једно од четири убиства за која је оптужен, као и мотиве који му се стављају на терет у два случаја покушаја убиства.
Сам Бојковски признао је три убиства и рекао да се каје због онога што је учинио.
Његова одбрана због тога је затражила да суд приликом одмјеравања казне признање и кајање узме у обзир као олакшавајуће околности.
Пресуда би, према најави суда, требало да буде објављена у петак.
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