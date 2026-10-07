Лавров: Европа попустљива према оживљавању нацизма

Аутор:АТВ редакција
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Европа очигледно заузима попустљив став према поновном бујању нацизма, који се појављује у читавом низу држава, рекао је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
Лавров је учествовао на сједници Савјета шефова дипломатија држава чланица ЗНД у Туркменистану.
"Дијелимо заједнички став о потреби очувања историјског сјећања, посебно с обзиром на то да Европа тренутно заузима изразито попустљив став према оживљавању нацизма - појави која се уочава у низу земаља уз прећутно одобравање владајућих кругова", рекао је Лавров на конференцији за новинаре послије састанка.
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Он је истакао да се теми историјског сјећања увијек придаје приоритетан значај међу земљама ЗНД.
(Sputniknews.com)
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