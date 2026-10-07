Шмит не може да прежали што је отјеран: Напао на Додика, крива и опозиција јер га није "скинула"

Аутор:АТВ редакција
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Кристијан Шмит очигледно не може да се помири са тим да је отјеран из БиХ, у којој је, и био без потребних сагласности, па се из Њемачке опет намерачио на Србе и њихове, за разлику од њега, легитимно изабране представнике.
Чини се да не може да прежали да је због Милорада Додика остао без 24.000 евра колико је мјесечно убирао на рачун функције, за коју није имао потврду Савјета безбједности УН-а, па на њега кидише гдје год стигне.
Овај пут је причао за њемачки јавни радио "Deutschlandfunk", гдје је са жаљењем констатовао да "опозиција није успјела против Додика".
"Колико можемо да видимо, није. Као и увијек код изборних анализа, не треба гледати само на то да ли је неко изабран зато што је нарочито добар. Не вјерујем да је лична подршка њему толико велика. Већ је питање: да ли је опозиција успјела да понуди алтернативу?", пита се Шмит.
Жали Шмит што лидери опозиције нису понудили алтернативу Додику, а вријеђа комеморацију и сахрану генерала Ратка Младића и све оне који су одали посљедњи почаст.
А онда, са невјероватно дозом презира, Шмит говори о лидеру СНСД-а.
За њега је Додик "политичка животиња" и "човјек који је тридесет пута сједио Путину у крилу".
Сметају Шмиту и добри односи представника Републике Српске са Трамповом администрацијом. Односи, који су га на крају и коштали "оставке", о којој каже да је "размишљао". Провукао је то кроз интервју, наводећи како "Додикова странка снажно лобира".
"Па, ја сам функцију напустио крајем јуна и у Савјету безбједности најавио да о томе размишљам. У тадашњим околностима, како је неко рекао, зато што је политички интерес био другачији. То је тачно. Ту се може видјети снажан рад Републике Српске, односно Додикових странака, на лобирању. Уставни суд је тек недавно у Сарајеву одлучио да су незаконите исплате које је господин Додик преко владе ентитета Републике Српске одобрио лобистима и да оне не смију бити исплаћене. Али кога је брига? Ко се за то брине?", каже Шмит.
Стање на терену га ипак демантује. Шмит је постао главни узрочник свих нестабилности у БиХ. Од измјена Устава ФБиХ, наметања одлука у Кривични закон БиХ, суспензија и пријетњи, њемачки држављанин, који је себи умислио да је колонијални управник, дошао је у ситуацију да је изгубио и оно мало међународне подршке коју је имамо. Русији и Кини, придружила се и САД, чији представници су чули и став Републике Српске и увидјели да је већина његових одлука била погрешна.
Како то обично бива у дипломатији, без превише помпе, Шмиту је "предложено" да "размисли о одласку", након чега је спаковао кофере и напустио БиХ. Говорио је и о Дејтону као као стубу БиХ, очигледно не желећи да види ко највише угрожава тај исти споразум.
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