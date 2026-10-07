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Кћерка Зукана Хелеза ушла у Парламент ФБиХ

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07.10.2026 12:20

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Кћерка Зукана Хелеза ушла у Парламент ФБиХ

Деала Бећировић Хелез из СДП-а изборила је директан мандат у Представничком дому Парламента Федерације БиХ. Ријеч је о кћерки министра одбране у Савјету министара БиХ Зукана Хелеза.

Она је освојила 3.000 гласова, као друга на листи у Средњобосанском кантону (СБК) на листи за Представнички дом Парламента ФБиХ.

Хелезова кћерка, дипломирана правница, је одборница у Општинском вијећу Бугојно протеклих шест година.

Док Деала буде у Федералном парламенту, Зукан ће бити посланик у Представничком дому ПС БиХ с обзиром да је освојио више од 17 хиљада гласова.

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Тагови :

Деала Бећировић Хелез

Зукан Хелез

Избори 2026

ПД ПС БиХ

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