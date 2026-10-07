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Жељка Цвијановић има 156.790 гласова више од Маринка Божовића

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07.10.2026 08:52

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић
Фото: ATV/Branko Jović

Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић освојила је на општим изборима 298.409 гласова, односно 156.790 више од противкандидата из СДС-а Маринка Божовића, прелиминарни су резултати Централне изборне комисије /ЦИК/ БиХ на основу обрађених 96,58 одсто бирачких мјеста.

Божовић је освојио 141.619 гласова, а кандидат Листе за правду и ред Небојша Вукановић 96.625 гласова.

Важећих листића је било 536.653, неважећих празних 23.605, а неважећих из других разлога 4.896.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Избори 2026

Резултати избора 2026

Предсједништво БиХ

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