Жељка Цвијановић има 156.790 гласова више од Маринка Божовића

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић освојила је на општим изборима 298.409 гласова, односно 156.790 више од противкандидата из СДС-а Маринка Божовића, прелиминарни су резултати Централне изборне комисије /ЦИК/ БиХ на основу обрађених 96,58 одсто бирачких мјеста.
Божовић је освојио 141.619 гласова, а кандидат Листе за правду и ред Небојша Вукановић 96.625 гласова.
Важећих листића је било 536.653, неважећих празних 23.605, а неважећих из других разлога 4.896.
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