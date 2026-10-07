Без плана: Резултати избора и постизборне комбинације

Извор:
АТВ
У новом издању емисије „Без плана” говоримо о постизборним комбинацијама и разлозима изборног пораза, али и о животу и политичком насљеђу бивше предсједнице Републике Српске Биљане Плавшић.
Још једни избори су иза нас. Побједници славе, поражени траже разлоге за неуспјех. Углавном у неком другом, али ријетко у себи и, посебно, у онима који су их чврсто увјеравали да ће баш за њих гласати.
Постизборне комбинације тек се праве. Или су већ направљене, само ми још нисмо чули – када, гдје, како и ко ће с ким.
О изборним резултатима, разлозима за побједе и поразе, али и о ономе што слиједи након избора, говорићемо у првом дијелу емисије „Без плана“.
У другом дијелу тема ће бити живот и политичко насљеђе бивше предсједнице Републике Српске Биљане Плавшић.
По чему ће остати упамћено бурно вријеме у којем је покушавала да политички курс усмјери ка демократији и владавини права, борби против криминала и корупције, оптрећена оптужницом Хашког трибунала за ратне злочине?
„Без плана” сриједом у 20 часова и 30 минута.
Емисију уређује и води Предраг Ћурковић.
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