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Без плана: Резултати избора и постизборне комбинације

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Извор:

АТВ

07.10.2026 13:16
Без плана: Резултати избора и постизборне комбинације
Фото: атв

У новом издању емисије „Без плана” говоримо о постизборним комбинацијама и разлозима изборног пораза, али и о животу и политичком насљеђу бивше предсједнице Републике Српске Биљане Плавшић.

Још једни избори су иза нас. Побједници славе, поражени траже разлоге за неуспјех. Углавном у неком другом, али ријетко у себи и, посебно, у онима који су их чврсто увјеравали да ће баш за њих гласати.

Постизборне комбинације тек се праве. Или су већ направљене, само ми још нисмо чули – када, гдје, како и ко ће с ким.

О изборним резултатима, разлозима за побједе и поразе, али и о ономе што слиједи након избора, говорићемо у првом дијелу емисије „Без плана“.

У другом дијелу тема ће бити живот и политичко насљеђе бивше предсједнице Републике Српске Биљане Плавшић.

По чему ће остати упамћено бурно вријеме у којем је покушавала да политички курс усмјери ка демократији и владавини права, борби против криминала и корупције, оптрећена оптужницом Хашког трибунала за ратне злочине?

„Без плана” сриједом у 20 часова и 30 минута.

Емисију уређује и води Предраг Ћурковић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

без плана

АТВ

Предраг Ћурковић

Биљана Плавшић

Избори 2026

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