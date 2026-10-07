Бењамина Карић неће прихватити мандат, остаје начелница

Аутор:АТВ редакција
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Начелница Новог Сарајева Бењамина Карић неће прихватити мандат у Скупштини Кантона Сарајево већ ће наставити обављати функцију начелнице, потврдила је за Клиx.ба.
Будући да је функција кантоналног посланика неспојива с функцијом општинског начелника, она мора изабрати једну од ове двије позиције.
Карић је на Општим изборима освојила 4.206 преференцијалних гласова што чини 11,35% гласова са листе СДП-а за Скупштину Кантона Сарајево.
Она је према гласовима завршила одмах иза носиоца листе Аднана Штете који је освојио више од 21 хиљаде гласова.
"Остајем начелница и на располагању грађанима Новог Сарајева. Пуно је започетих пројеката које имам намјеру окончати са ове позиције. Свим својим страначким колегама који улазе у скупштинске клупе желим срећу и успјешан мандат", изјавила је Карић за Кликс.
Мјесто у Скупштини Кантона Сарајево додјељује се сљедећем кандидату с листе СДП-а који је по броју освојених гласова одмах иза ње.
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