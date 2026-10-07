"Тројка" изгубила власт у КС, вратила се СДА

Аутор:АТВ редакција
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НиП, СДП и НС завршили су са својим пословима у Катону Сарајево. Избори су донијели нову већину коју ће чинити СДА, СБиХ и ДФ.
Потврдили су то на данашњој конференцији за медије функционери тих странака Фарук Капиџић, Муамер Бандић и Албин Зухрић.
Предсједник СДА КС Фарук Капиџић је казао да захваљујући изборним резултатима, односно 18 или 19 руку, врло брзо ће формирати већину.
"Формираћемо Владу. До додјеле цертификата направит ћемо програм и одредити имена. Оправдат ћемо повјерење које смо добили", рекао је Капиџић.
Зухрић је казао да је ДФ добила бонус.
"Имамо два посланика која одлучују који ће од два блока одлучивати. Избор између Капиџића и Бандића на једној и криминалаца који крију уговоре и који су омогућили да нема воде, нисмо имали дилеме", казао је Зухрић.
Бандић је казао да ће се већина темељити на програмским циљевима.
"Они су од марта изгубили подршку и нису формирали нову Владу. Ми њих не можемо подржати. Сада влада мрак када је у питању Министарство саобраћаја, нова већина ће упалити свјетло. Ми нећемо дозволити политичку корупцију, трговине за промјену већине нећемо допустити. Обавијестићемо и Амбасаде уколико чујемо да се нешто тако планира", рекао је Бандић.
Пропала "коалиција тројке" коју су чинили Народ и правда Елмедина Конаковића, СДП Нермина Никшића и Наша Странка сада Сабине Ћудић, формирали су власт у Кантону Сарајево 2022. године.
Након четири године мандата, грађани су их поново бацили у опозицију.
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