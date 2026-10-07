Макрон позвао на уздржаност током демонстрација

Аутор:АТВ редакција
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Француски предсједник Емануел Макрон позвао је на уздржаност током масовних демонстрација у средњим школама и универзитетима, током којих је било насиља, изјавио је министар унутрашњих послова Лоран Нуњез.
Он је након кризног састанка рекао да је Макрон позвао људе да "покажу емпатију" и да објасне да полиција интервенише у случајевима озбиљног насиља, преноси агенција ДПА.
Јутрос су забиљежене додатне блокаде у француским средњим школама и универзитетима, укључујући елитну париску институцију "Сијанс по", након јучерашњих великих скупова.
Из предострожности је 528 школа остало потпуно или дјелимично затворено. Синдикати просвјетних радника позвали су на наставак демонстрација и сутра, преноси Срна.
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Макрон сазвао хитан састанак о протестима ученика
Млади захтијевају боље школске објекте, више наставника и боље услове за учење.
Министарство унутрашњих послова саопштило је да је 266.000 људи учествовало у протестним маршевима у Паризу и другим већим градовима у уторак, док синдикати просвјете процјењују да је учествовало 450.000 људи.
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