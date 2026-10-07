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Макрон позвао на уздржаност током демонстрација

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07.10.2026 14:14

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Француски предсједник Емануел Макрон маше представницима медија уочи састанка у оквиру скупа „Корени Европе за мир и јединство” са папом Лавом XIV, у понедељак, 28. септембра 2026. године, у Мецу.
Фото: Таnjug/AP Photo/Antonin Utz

Француски предсједник Емануел Макрон позвао је на уздржаност током масовних демонстрација у средњим школама и универзитетима, током којих је било насиља, изјавио је министар унутрашњих послова Лоран Нуњез.

Он је након кризног састанка рекао да је Макрон позвао људе да "покажу емпатију" и да објасне да полиција интервенише у случајевима озбиљног насиља, преноси агенција ДПА.

Јутрос су забиљежене додатне блокаде у француским средњим школама и универзитетима, укључујући елитну париску институцију "Сијанс по", након јучерашњих великих скупова.

Из предострожности је 528 школа остало потпуно или дјелимично затворено. Синдикати просвјетних радника позвали су на наставак демонстрација и сутра, преноси Срна.

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Млади захтијевају боље школске објекте, више наставника и боље услове за учење.

Министарство унутрашњих послова саопштило је да је 266.000 људи учествовало у протестним маршевима у Паризу и другим већим градовима у уторак, док синдикати просвјете процјењују да је учествовало 450.000 људи.

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Тагови :

Емануел Макрон

Француска

Протести

демонстрације

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