Макрон тражи више простора за дизел и керозин, притишће Брисел

Аутор:АТВ редакција
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Француски предсједник Емануел Макрон затражио је од Европске комисије да одгоди примјену нових правила која се односе на извјештавање о емисијама метана за увознике нафте и гаса. У писму упућеном Комисији, Макрон је упозорио да би нови прописи могли створити правну несигурност за увознике у тренутку када је снабдијевање енергентима све нестабилније, преноси Ројтерс.
Писмо, које је 18. септембра упућено предсједници Европске комисије Урсули фон дер Лајен (Ursula von der Leyen), први је објавио француски лист „Лез Еко“ (Les Echos), а у документ је имао увид и Ројтерс. Нова правила требало би да почну да се примјењују 1. јануара 2027. године и предвиђају обавезно праћење и провјеру емисија метана приликом испоруке горива у Европску унију.
Намјера прописа је да се смањи цурење метана, једног од најзначајнијих гасова са ефектом стаклене баште. За компаније које не буду поштовале правила предвиђене су и новчане казне. Макрон је предложио да почетак примјене буде помјерен за годину дана, односно на 1. јануар 2028. године. Метан је, послије угљен-диоксида, други највећи узрочник глобалног загријавања.
Одлагање су и раније тражиле поједине чланице Европске уније, међу којима је и Њемачка, највеће европско тржиште гаса. Европска комисија је у јулу одговорила тако што је државама чланицама наложила да до краја 2029. године, односно у периоду од три године, не наплаћују новчане казне које произлазе из ове уредбе.
Као разлог за такву одлуку наведен је рат у Ирану, који је довео до потешкоћа у снабдијевању. Европска комисија, међутим, није прихватила захтјев да се одгоди сама примјена нових правила.
Макрон је у писму изнио и додатне приједлоге који би, према његовој процјени, могли олакшати снабдијевање горивом. Од Европске уније је затражио да привремено ублажи правила која се односе на квалитет горива, што би могло омогућити повећање европске производње керозина и дизела за чак 20 одсто.
Француске рафинерије процјењују да би промјена појединих спецификација могла повећати производњу горива између пет и 20 одсто, у зависности од рафинерије, навео је Макрон.
Француски предсједник предложио је и ублажавање ограничења која се односе на мијешање биогорива. Један од приједлога је да дистрибутерима буде дозвољено да дизел Б7, који садржи до седам одсто биодизела, замијене дизелом Б10, у којем удио биодизела може бити до 10 одсто.
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