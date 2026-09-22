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Нестала Малина Куљанин није пронађена ни након велике потраге с дроновима, псима трагачима и спасиоцима

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22.09.2026 12:34

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Нестала Малина Куљанин није пронађена ни након велике потраге с дроновима, псима трагачима и спасиоцима

Потрага за несталом Малином Куљанин на подручју Загорица код Коњица наставља се и након завршетка масовне фазе акције, саопштено је из Горске службе спашавања БиХ.

Интензивна потрага трајала је од 13. до 20. септембра, а током осам дана претражено је приближно седам до осам квадратних километара терена.

У акцији је обављена физичка претрага терена, кориштени су дронови, као и потражни пас. Упркос великом ангажману спасилачких служби и мјештана те претрази бројних локација, Малина Куљанин још није пронађена.

У потрази су учествовали припадници ГСС-а Прењ, Јабланица, Жепче, Томиславград, Источни Стари Град и Љубушки, затим ХГСС-a Мостар, Читлук и Посушје, Федералне управе цивилне заштите, Цивилне заштите Града Коњица те мјештани Загорица.

Из ГСС-а у БиХ наводе како је масовна фаза потраге завршена, али сама потрага није обустављена.

"Све нове информације и дојаве биће провјерене, а према потреби поновно ће бити ангажоване веће снаге", навели су из ГСС-а БиХ.

Грађани који располажу информацијама које би могле помоћи у потрази могу контактирати ГСС у БиХ на број 063/11-22-33.

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Тагови :

потрага

Коњиц

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