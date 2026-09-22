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Акција ”Тренер”: Одређен притвор осумњиченима за трговину дрогом

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22.09.2026 12:33

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Акција ”Тренер”: Одређен притвор осумњиченима за трговину дрогом
Фото: ATV

Окружни суд у Бањалуци одредио је једномјесечни притвор Денису Хаџићу (57), Никши Вучинићу (60) и Едину Церићу (68) који су ухапшени у акцији ”Тренер” због сумње да су се бавили производњом и прометом дроге.

Према рјешењу суда осумњичени иза решетака остати до 19. октобра.

”Притвор је одређен због нарочитих околности које указују да ће боравком на слободи осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке”, наводе у Окружном суду у Бањалуци.

Хаџић, Вучинић и Церић осумњичени су да су од септембра 2025. до 19. септембра 2026. године на подручју Бањалуке неовлаштено ради даље продаје, набављали, куповали, држали, преносили и продавали опојну дрогу марихуану.

Акција Тренер НВ

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Позната имена ухапшених у Бањалуци, пали због дроге

У претресима њихове имовине полиција је пронашла и заплијенила око четири килограма марихуане, 55 грама хашиша, више дигиталних вага и мобилних телефона, те око 18.000 КМ. Пронађена је и лабораторија за узгој марихуане и око 30 стабљика индијске конопље.

Акција "Тренер"

Иначе сви осумњичени годинама пролазе кроз полицијске евиденције, а раније су осуђивани због кривичних дјела из области злоупотребе дрога, као и због имовинских деликата.

Спровођене ухапшених у акцији "Тренер"

Хроника

Вучинић, Хаџић и Церић спроведени у ОЈТ Бањалука

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Тагови :

акција Тренер

трговина дрогом

Притвор

Бањалука

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