Бојић: Празна столица доказ Бланушине слабости

Аутор:АТВ редакција
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Колико је слаб Бранко Блануша кад заклоњен страначким заставама СДС-а своју политику искључиво заснива на мржњи према Милораду Додику и СНСД-у, да би на крају бјежао од најгледанијег мјеста на телевизији - јавног сервиса РТРС - да о томе разговара са својим противкандидатом за мјесто предсједника Републике Српске, истакао је потпредсједник СНСД-а Мирослав Бојић.
"Човјек који сипа само оптужбе да смо сви у служби Милорада Додика нема храбрости да о томе директно разговара са Савом Минићем, који би по тој логици требало да буде никад лакши плијен за његове аргументе. Гдје је ту логика? Гдје је ту аргумент? Нема је. И не може да је буде", изјавио је Бојић за Срну.
Он је појаснио Блануши да је истина сасвим другачија - Саво Минић је дио тима, дио тима Милорада Додика, а СНСД је заједница и посљедњих годину дана доказује да не робује функцијама и моћи, него идеји снажне и јаке Републике Српске која побјеђује на међународном и регионалном нивоу.
"СНСД је заједница јер робује идеји и има тим посвећен тој идеји. И зато је својим политичким противницима и својим непријатељима недокучива", нагласио је Бојић.
Са друге стране је, каже он, Блануша који од дуела бјежи јер је слаб да одговори на проста питања.
"Ког тима си дио када си као предсједник СДС-а био толико слаб да за предсједника предлажеш лидера друге странке, позивајући те да уживаш у његовој кампањи пред којом си хтио да се повучеш?
Са каквом снагом излазиш пред људе у тренуцима када и птице на грани знају да је из Бијељине већ почела кампања за твој крај на мјесту предсједника СДС-а? Са каквим програмом би владао Републиком Српском када двије од четири опозиционе партије оптужују трећу за корупцију и пљачку?", упитао је Бојић Бланушу.
Он је поручио кандидату СДС-а за предсједника Републике Српске да се мане флоскула, истичући да је хтио да се сакрије од народа у изборима за функцију на којој себи самом то никада не смије да дозволи - да побјегне од борбе за народ.
"Ако се не појавиш, празна столица значиће народу Републике Српске само једно: да треба добро да размисле хоће ли гласати за некога ко је толико слаб да бјежи од Србина са којим има нека неслагања и колико би тек био слаб када би та неслагања морао да има са неким странцима, са свјетским лидерима, са политичким Сарајевом", констатовао је Бојић и оцијенио да је Блануша нејак и да као такав не може бити предсједник Републике Српске.
Бојић је истакао да ће Саво Минић, како је најављено, бити на јавном сервису Републике Српске, пред грађанима, гдје ће изнијети своје ставове, програм и аргументе о питањима важним за Републику Српску.
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