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Ковачевић о Бланушином одбијању дуела са Минићем: Много празних ријечи да би прикрио једноставно "не смије"

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22.09.2026 11:51

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Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Радован Ковачевић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Колико празних ријечи да би прикрио једно једноставно "не смије"!, рекао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић поводом одбијања Бранка Блануше да дође у ТВ дуел са Савом Минићем.

"Тужно је да је некоме ко се нуди да буде први међу нама заправо једина тактика та да нико нико не чује и не види - КОЛИКО ОН НЕ ЗНА", истакао је Ковачевић.

Ковачевић је на мрежи Икс поручио: "Нека се Блануша настави играти жмурке, а Минић нека настави водити Републику".

Кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске Бранко Блануша рекао је да неће учествовати у емисији Радио телевизије Републике Српске најављеној за сутра, у којој је требало да гостује са кандидатом СНСД-а за предсједника Републике Српске Савом Минићем, јер има раније договорених предизборних трибина.

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Таг :

Радован Ковачевић

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