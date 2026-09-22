Ковачевић о Бланушином одбијању дуела са Минићем: Много празних ријечи да би прикрио једноставно "не смије"

Аутор:АТВ редакција
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Колико празних ријечи да би прикрио једно једноставно "не смије"!, рекао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић поводом одбијања Бранка Блануше да дође у ТВ дуел са Савом Минићем.
"Тужно је да је некоме ко се нуди да буде први међу нама заправо једина тактика та да нико нико не чује и не види - КОЛИКО ОН НЕ ЗНА", истакао је Ковачевић.
Ковачевић је на мрежи Икс поручио: "Нека се Блануша настави играти жмурке, а Минић нека настави водити Републику".
Колико празних ријечи да би прикрио једно једноставно "НЕ СМИЈЕ"!— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) September 22, 2026
Тужно је да је некоме ко се нуди да буде први међу нама заправо једина тактика та да нико нико не чује и не види - КОЛИКО ОН НЕ ЗНА.
Нека се Блануша настави играти жмурке, а Минић нека настави водити Републику. https://t.co/CJhrMmGFvQ
Кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске Бранко Блануша рекао је да неће учествовати у емисији Радио телевизије Републике Српске најављеној за сутра, у којој је требало да гостује са кандидатом СНСД-а за предсједника Републике Српске Савом Минићем, јер има раније договорених предизборних трибина.
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