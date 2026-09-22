Минић: Немјерљив допринос медицинских радника у борби за Српску

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да је немјерљив допринос медицинских радника Сарајевско-романијске регије у стварању Републике Српске.
"Ви сте дио једне велике борбе за Републику Српску и ваш допринос је, ако не исти, онда можда чак и већи од нас који смо били на првим линијама, јер смо знали да имамо вас, да имамо сигурност и да ћете дати све од себе", рекао је Минић на свечаности поводом уручења одликовања љекарима и медицинским техничарима Сарајевско-романијске регије.
Он је истакао да су одликовања најмање што Република Српска може да уради за њих.
Минић је додао да је тешко и замислити у каквим условима су радили медицински радници и шта су све морали импровизују, али када чује какве су успјехе имали онда то значи да су имали много ентузијазма, преноси Срна.
Предсједник Републике Српске Синиша Каран и предсједник СНСД-а Милорад Додик данас су у Источном Сарајеву уручили одликовања љекарима и медицинским техничарима Сарајевско-романијске регије за заслуге у борби против непријатеља, као и немјерљив допринос у пружању здравствених услуга, стварању и ослобођењу Републике Српске.
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