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Минић: Немјерљив допринос медицинских радника у борби за Српску

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22.09.2026 12:33

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предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да је немјерљив допринос медицинских радника Сарајевско-романијске регије у стварању Републике Српске.

"Ви сте дио једне велике борбе за Републику Српску и ваш допринос је, ако не исти, онда можда чак и већи од нас који смо били на првим линијама, јер смо знали да имамо вас, да имамо сигурност и да ћете дати све од себе", рекао је Минић на свечаности поводом уручења одликовања љекарима и медицинским техничарима Сарајевско-романијске регије.

Он је истакао да су одликовања најмање што Република Српска може да уради за њих.

Минић је додао да је тешко и замислити у каквим условима су радили медицински радници и шта су све морали импровизују, али када чује какве су успјехе имали онда то значи да су имали много ентузијазма, преноси Срна.

Предсједник Републике Српске Синиша Каран и предсједник СНСД-а Милорад Додик данас су у Источном Сарајеву уручили одликовања љекарима и медицинским техничарима Сарајевско-романијске регије за заслуге у борби против непријатеља, као и немјерљив допринос у пружању здравствених услуга, стварању и ослобођењу Републике Српске.

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Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Република Српска

Источно Сарајево

здравствени радник

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