Ко је пјевач (26) који је страдао у стравичној несрећи: Ово је посљедња слика Горана Максимовића

Аутор:АТВ редакција
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Вијест о погибији младог пјевача Горана Максимовића потресла је домаћу јавност. Музичар је само вече прије објавио емотивну фотографију са супругом, а потом је, два сата прије несреће, подијелио и објаву са пријатељима са вашара у Шапцу.
Подсјетимо, до саобраћајне несреће је дошло када је возило излетјело с коловоза, при чему су у њему остала заглављена лица. Једно лице је извучено из аутомобила прије доласка ватрогасно-спасилачких екипа.
Иначе, Горан је, прије несреће, наступао управо на чувеном Шабачком вашару.
Према ријечима саговорника, атмосфера је била изузетна, а нико није могао ни да наслути каква ће се трагедија догодити на његовом повратку кући.
„Горан је био изузетан пјевач, а још бољи човјек. Увијек је увесељавао све око себе, ово је велика трагедија“, изјавио је саговорник за Курир.
Горан Максимовић био је препознатљив по његовању изворног крајишког мелоса и народне музике. Годинама је био присутан на фестивалима крајишке музике као извођач и аутор.
Привукао је велику пажњу публике пјесмом „Намигни де гаравушо“, за коју је сам компоновао музику, док је текст написао покојни Лазо Пајчин.
Током каријере остварио је бројне сарадње и дуете са извођачима као што су Драган Шипка, Вјеко Јошић, Драшко Аљетић, као и са саставом Ласте Врбање.
Велики успјех остварио је и са Тика Така бендом, са којим је поред редовних наступа снимио и студијску обраду пјесме „Лијепа као гријех“, која је забиљежила запажену слушаност на дигиталним платформама.
(Курир)
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