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Ко је пјевач (26) који је страдао у стравичној несрећи: Ово је посљедња слика Горана Максимовића

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22.09.2026 13:01

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Ко је пјевач (26) који је страдао у стравичној несрећи: Ово је посљедња слика Горана Максимовића
Фото: Instagram / gogo_maksimovic

Вијест о погибији младог пјевача Горана Максимовића потресла је домаћу јавност. Музичар је само вече прије објавио емотивну фотографију са супругом, а потом је, два сата прије несреће, подијелио и објаву са пријатељима са вашара у Шапцу.

Подсјетимо, до саобраћајне несреће је дошло када је возило излетјело с коловоза, при чему су у њему остала заглављена лица. Једно лице је извучено из аутомобила прије доласка ватрогасно-спасилачких екипа.

Иначе, Горан је, прије несреће, наступао управо на чувеном Шабачком вашару.

Према ријечима саговорника, атмосфера је била изузетна, а нико није могао ни да наслути каква ће се трагедија догодити на његовом повратку кући.

Горан Максимовић
Горан Максимовић
Инстаграм

„Горан је био изузетан пјевач, а још бољи човјек. Увијек је увесељавао све око себе, ово је велика трагедија“, изјавио је саговорник за Курир.

Богат музички опус и сарадња са познатим именима

Горан Максимовић био је препознатљив по његовању изворног крајишког мелоса и народне музике. Годинама је био присутан на фестивалима крајишке музике као извођач и аутор.

Привукао је велику пажњу публике пјесмом „Намигни де гаравушо“, за коју је сам компоновао музику, док је текст написао покојни Лазо Пајчин.

Током каријере остварио је бројне сарадње и дуете са извођачима као што су Драган Шипка, Вјеко Јошић, Драшко Аљетић, као и са саставом Ласте Врбање.

Велики успјех остварио је и са Тика Така бендом, са којим је поред редовних наступа снимио и студијску обраду пјесме „Лијепа као гријех“, која је забиљежила запажену слушаност на дигиталним платформама.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Горан Максимовић

Пјевач

удес

несрећа

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