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Пјевач Горан Максимовић погинуо у тешкој саобраћајној несрећи

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22.09.2026 11:58

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Пјевач Горан Максимовић (26) погинуо је код Шапца у тешкој саобраћајној несрећи.

У несрећи се догодила јутрос око 6.20 часова у мјесту Слатина код Шапца повријеђене су још најмање двије особе.

До саобраћајне несреће је дошло када је возило излетјело са коловоза, при чему су у њему остала заглављена лица. Једно лице је извучено из аутомобила прије доласка ватрогасно-спасилачких екипа.

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Тагови :

удес

Саобраћајна несрећа

Србија

Горан Максимовић

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