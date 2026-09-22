Пјевач Горан Максимовић погинуо у тешкој саобраћајној несрећи

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Пјевач Горан Максимовић (26) погинуо је код Шапца у тешкој саобраћајној несрећи.
У несрећи се догодила јутрос око 6.20 часова у мјесту Слатина код Шапца повријеђене су још најмање двије особе.
До саобраћајне несреће је дошло када је возило излетјело са коловоза, при чему су у њему остала заглављена лица. Једно лице је извучено из аутомобила прије доласка ватрогасно-спасилачких екипа.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
14
54
14
49
14
39
14
33
14
25
Тренутно на програму