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Трагедија: Фудбалер (44) се срушио усред утакмице

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22.09.2026 08:09

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Fudbalska lopta
Фото: Танјуг/АП

Саша Р. (44) преминуо је након што му је нагло позлило током ветеранске утакмице на терену ФК Милутинац у Земуну, сазнаје "Телеграф.рс".

Несрећни човјек био је играч екипе ФК Розенбор (Крњача), која је играла меч против ФК Селмин сити. Све се одиграло у 27. минуту првог полувремена, када се Радовановић изненада срушио на траву пред престрашеним саиграчима и противничким играчима.

"Сви су се хватали за главу и плакали": Потресна испијовест сведока са трибина

Један од присутних свједока који се затекао на терену ФК Милутинац у моменту трагедије описује потресне сцене које су услиједиле чим се фудбалер срушио на траву.

"Играо се 27. минут, утакмица је текла потпуно нормално и одједном мук. Човјек је само пао као покошен, без икаквог дуела или контакта. Играчи оба тима су одмах дотрчали, схватили су да је ситуација озбиљна и почели панично да зову доктора. Кад су видјели да не реагује, настао је потпуни шок на терену. Фудбалери су се хватали за главу, поједини су пали на колена и плакали док су љекари покушавали да га врате у живот. Нико није могао да вјерује шта се дешава пред нашим очима", прича свједок са лица мјеста.

Борба за живот на терену и у возилу Хитне помоћи

Комесар за безбједност наведене утакмице потврдио је да је Радовановићу позлило посред меча. Доктор који је био дежуран на утакмици одмах је истрчао на терен и пружио прву помоћ настрадалом фудбалеру до доласка екипе Службе хитне медицинске помоћи.

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Медицински тим је по доласку на лице мјеста наставио реанимацију и убацио га у санитетско возило. Међутим, упркос лавовској борби љекара и покушајима реанимације током транспорта, Радовановић је преминуо на путу до Клиничко-болничког центра "Земун".

Полицијска патрола обавила је разговор са свједоцима и службеним лицима на утакмици, а о детаљима овог трагичног догађаја обавјештене су надлежне службе.

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преминуо

утакмица

Србија

ветеранска утакмица

Земун

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