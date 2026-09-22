Трагедија: Фудбалер (44) се срушио усред утакмице

Аутор:АТВ редакција
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Саша Р. (44) преминуо је након што му је нагло позлило током ветеранске утакмице на терену ФК Милутинац у Земуну, сазнаје "Телеграф.рс".
Несрећни човјек био је играч екипе ФК Розенбор (Крњача), која је играла меч против ФК Селмин сити. Све се одиграло у 27. минуту првог полувремена, када се Радовановић изненада срушио на траву пред престрашеним саиграчима и противничким играчима.
"Сви су се хватали за главу и плакали": Потресна испијовест сведока са трибина
Један од присутних свједока који се затекао на терену ФК Милутинац у моменту трагедије описује потресне сцене које су услиједиле чим се фудбалер срушио на траву.
"Играо се 27. минут, утакмица је текла потпуно нормално и одједном мук. Човјек је само пао као покошен, без икаквог дуела или контакта. Играчи оба тима су одмах дотрчали, схватили су да је ситуација озбиљна и почели панично да зову доктора. Кад су видјели да не реагује, настао је потпуни шок на терену. Фудбалери су се хватали за главу, поједини су пали на колена и плакали док су љекари покушавали да га врате у живот. Нико није могао да вјерује шта се дешава пред нашим очима", прича свједок са лица мјеста.
Комесар за безбједност наведене утакмице потврдио је да је Радовановићу позлило посред меча. Доктор који је био дежуран на утакмици одмах је истрчао на терен и пружио прву помоћ настрадалом фудбалеру до доласка екипе Службе хитне медицинске помоћи.
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Медицински тим је по доласку на лице мјеста наставио реанимацију и убацио га у санитетско возило. Међутим, упркос лавовској борби љекара и покушајима реанимације током транспорта, Радовановић је преминуо на путу до Клиничко-болничког центра "Земун".
Полицијска патрола обавила је разговор са свједоцима и службеним лицима на утакмици, а о детаљима овог трагичног догађаја обавјештене су надлежне службе.
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