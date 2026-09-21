Преминуо Пресли Гербер (27), син Сидни Крафорд

Аутор:АТВ редакција
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Пресли Гербер, син супермодела Синди Крафорд, преминуо је у недјељу у 27. години, потврдио је породични представник. Према онлајн евиденцији, преминуо је у установи за рехабилитацију у Лос Анђелесу.
Смрт Преслија Гербера потврдила је Али Џенкинс, представница Синди Крафорд и њеног супруга Рендеа Гербера.
У имејлу послатом у недјељу увече навела је: „Породица моли за приватност у овом веома тешком и болном тренутку.“
Према онлајн евиденцији Канцеларије судске медицине округа Лос Анђелес, Гербер је преминуо у установи за рехабилитацију. Додатни детаљи о околностима смрти нису наведени.
Пресли Гербер био је старији брат манекенке и глумице Каје Гербер. Вијест о његовој смрти објављена је након потврде коју је породица упутила медијима.
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