Хрватска пјевачица у 46. години чека бебу: Десило се „мало чудо“

Аутор:АТВ редакција
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Лана Шкргатић мјесецима је чувала срећну вијест, а сада је открила кроз какав је период прошла и колико јој је супруг Иван био ослонац.
Хрватска пјевачица Лана Шкргатић у 46. години постаће мајка.
Академска музичарка, кантауторка и мултиинструменталисткиња из Хрватске, која наступа под умјетничким именом Lana.S, срећну вијест објавила је на друштвеним мрежама, гдје је уз прве трудничке фотографије открила да мјесецима у себи носи оно што описује као своје „мало чудо“.
– Након свега што смо прошли, данас напокон проналазим снагу да подијелим с вама оно што мјесецима носим у себи. Наше мало чудо ускоро долази. Никад није касно за наду, љубав и нови почетак – написала је Лана.
Истакла је да је њихов пут био другачији од онога што су можда очекивали, али да данас вјерује како се све посложило управо онако како је требало.
– Ова трудноћа је више од ишчекивања новог живота. Она је поновно буђење среће којој сам се понекад плашила потпуно препустити. Било је страха, суза и неизвјесности, али и велике подршке. Било је и разочарања – навела је.
Лана је признала и да су се током тог периода неки људи од којих је очекивала блискост и разумијевање удаљили, док су у њен живот ушли неки нови људи.
– Живот ме научио да не морамо свима објашњавати своје снове, одлуке и пут до њих. Неке ствари једноставно разумијеш тек када их сам проживиш – поручила је.
Посебно мјесто у њеној причи има супруг Иван, којем је јавно одала признање за подршку коју јој је пружао током цијелог периода.
– А кроз све то, уз мене је свакога дана био мој Иван. Мој муж, мој ослонац и човјек који је са мном пролазио сваки страх, сваку наду и сваки неизвјесни тренутак. Онај који је био ту када је било најтеже – написала је Лана.
Трудноћа је за њу донијела и период дугог мировања, због чега је морала промијенити свакодневне навике и одрећи се активности које су јој важне.
Морала је, како је открила, ставити по страни море, тренинге, наступе, па чак и свирање код куће.
– За некога ко живи кроз музику, то није било лако. Али понекад оно што те испуњава мораш накратко ставити по страни како би сачувао оно најважније – признала је.
Дан по дан, каже, стигла је до тренутка у којем се данас налази. Иако страх и даље постоји, све је више захвалности, мира и среће.
– Још увијек има страха и питања, али све више има захвалности, мира и једне велике, тихе среће. Наше мало чудо расте и ускоро нам долази у наручје. Чекамо те, наше најдраже чудо – закључила је Лана.
Након што је објавила вијест, услиједиле су бројне честитке будућој мајци, преноси Аваз
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