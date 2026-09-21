Logo

Пијемо их готово свакодневно, а могу да угрозе срце: Обратите пажњу на ова пића

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
21.09.2026 08:35

Коментари:

0
У свакодневном животу и угоститељству, чаша је посуда разноврсних облика и материјала најчешће од стакла намијењена за држање и конзумацију течности.
Фото: pexels/Zoe Jackson

Два популарна напитка могу неповољно утицати на здравље срца, посебно уколико се конзумирају често и у већим количинама.

Атеросклероза, односно накупљање масних наслага у зидовима артерија, један је од фактора који повећавају ризик од кардиоваскуларних болести. На њен развој могу утицати различити фактори, међу којима су начин исхране и свакодневне навике.

Међу напицима на које треба обратити пажњу јесу заслађена газирана пића. Она могу садржати велике количине додатог шећера, а њихова честа конзумација повезује се са повећањем нивоа триглицерида у крви и другим метаболичким промјенама које могу неповољно утицати на здравље срца.

Као једноставнија алтернатива могу послужити вода са комадићима свјежег воћа или незаслађени биљни чајеви.

Ни енергетска пића нису без ризика. Због комбинације кофеина, шећера и других стимуланса могу привремено повећати крвни притисак и убрзати рад срца. Посебно честа конзумација може представљати додатно оптерећење за кардиоваскуларни систем.

Умјесто ослањања на енергетска пића када нам је потребна додатна енергија, корисније је обратити пажњу на довољан унос воде, квалитетан одмор и уравнотежену исхрану.

Намирнице богате влакнима, магнезијумом и незасићеним мастима могу бити дио исхране која доприноси здрављу срца.

Повремена конзумација ових напитака не значи нужно да ће доћи до здравствених проблема, али њихова учестала и дуготрајна употреба може повећати ризике повезане са кардиоваскуларним здрављем. Због тога је важно обратити пажњу на количину и учесталост њиховог конзумирања и предност дати напицима са мање додатог шећера и другим једноставнијим изборима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

газирана вода

Газирана пића

Срце

здравље

Коментари (0)

Више из рубрике

Кобасице припрема храна пржење

Здравље

Најгора храна за јетру: Ових пет намирница и пића треба избјегавати

2 д

0
презерватив кондоми заштита сигуран однос

Здравље

Гонореја и сифилис све чешћи, љекарка упозорава на раст броја обољелих

2 д

0
Главобоља је један од најчешћих здравствених проблема са којима се људи сусрећу у току живота. Може се јавити као благ осјећај нелагодности и притиска или као јак, пулсирајући бол који потпуно онеспособљава човјека за свакодневне активности.

Здравље

Знак можданог или срчаног удара може да се препозна на лицу

2 д

0
доктор љекар медицина

Здравље

СЗО упозорава: Недостатак љекара и других радника у здравству

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

38

Дрво усмртило 88-годишњег Зворничанина

11

38

Касне летови у Шкотској и Сјеверној Ирској

11

33

Додик: Кад год су у Сарајеву имали прилику испољили су непријатељство према нама

11

30

Регионални рекордер: Полиција га пронашла дезорјентисаног, имао 5,3 промила!

11

29

Пекинг и Вашингтон усвојили дијалог о вјештачкој интелигенцији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима