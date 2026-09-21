Пијемо их готово свакодневно, а могу да угрозе срце: Обратите пажњу на ова пића

Аутор:АТВ редакција
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Два популарна напитка могу неповољно утицати на здравље срца, посебно уколико се конзумирају често и у већим количинама.
Атеросклероза, односно накупљање масних наслага у зидовима артерија, један је од фактора који повећавају ризик од кардиоваскуларних болести. На њен развој могу утицати различити фактори, међу којима су начин исхране и свакодневне навике.
Међу напицима на које треба обратити пажњу јесу заслађена газирана пића. Она могу садржати велике количине додатог шећера, а њихова честа конзумација повезује се са повећањем нивоа триглицерида у крви и другим метаболичким промјенама које могу неповољно утицати на здравље срца.
Као једноставнија алтернатива могу послужити вода са комадићима свјежег воћа или незаслађени биљни чајеви.
Ни енергетска пића нису без ризика. Због комбинације кофеина, шећера и других стимуланса могу привремено повећати крвни притисак и убрзати рад срца. Посебно честа конзумација може представљати додатно оптерећење за кардиоваскуларни систем.
Умјесто ослањања на енергетска пића када нам је потребна додатна енергија, корисније је обратити пажњу на довољан унос воде, квалитетан одмор и уравнотежену исхрану.
Намирнице богате влакнима, магнезијумом и незасићеним мастима могу бити дио исхране која доприноси здрављу срца.
Повремена конзумација ових напитака не значи нужно да ће доћи до здравствених проблема, али њихова учестала и дуготрајна употреба може повећати ризике повезане са кардиоваскуларним здрављем. Због тога је важно обратити пажњу на количину и учесталост њиховог конзумирања и предност дати напицима са мање додатог шећера и другим једноставнијим изборима.
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