СЗО упозорава: Недостатак љекара и других радника у здравству

Аутор:АТВ редакција
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Свјетска здравствена организација упозорила је данас на настанак празнине међу медицинским особљем широм свијета до 2030. године, пошто ће у наредној деценији четвртина од укупног броја љекара отићи у пензију.
"У бројним државама становништво и медицински радници истовремено старе. То може ојачати пројектовани глобални недостатак од 11,1 милиона здравствених радника до 2030. године", наводи СЗО у саопштењу објављеном уз извјештај о трендовима радне снаге заснованих на подацима из више од стотину држава.
Према процјенама СЗО, у 67 земаља пројектован је недостатак особља за одржавање стандардног медицинског лијечења који тренутно имају.
СЗО оцјењује да је за одржавање тренутног броја медицинског особља на актуелни број становништва потребно додатних 832.000 здравствених радника и то би могло довести до повећања зависности од страних радника у сиромашнијим државама.
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"Богатије државе, укључујући велики број земаља у Европи, биће најтеже погођене, пошто имају већи постотак старијих здравствених радника. У тим земљама сваки трећи љекар пензионисаће се у наредних десет година", додаје се у извјештају, преноси Срна.
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