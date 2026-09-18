Скандал у Британији: Женама уклањали дојке без потребе, покренута истрага

Аутор:АТВ редакција
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Озбиљни пропусти у лијечењу рака дојке у једној здравственој установи на сјевероистоку Енглеске оставили су тешке и трајне посљедице за стотине пацијенткиња.
Најмање 20 жена подвргнуто је мастектомији која се могла избјећи, док су код других забиљежене погрешне или закашњеле дијагнозе.
Двадесет жена непотребно је подвргнуто мастектомији током лијечења рака дојке, саопштила је Би-би-си-ју заклада НХС-а County Durham and Darlington Foundation Trust (ЦДДФТ). Ове жене су међу стотинама пацијенткиња које су претрпјеле штету током лијечења на одјељењу за болести дојке те здравствене установе.
Ово признање услиједило је након прошлогодишњих открића Би-би-си-ја о озбиљним пропустима у раду тог одјељења.
Стив Расел, који је недавно преузео дужност главног извршног директора ЦДДФТ-а, безрезервно се извинио због штете коју је установа нанијела пацијенткиња.
"Не постоје ријечи којима бих могао изразити колико ме лично потресло оно што се догодило. То што се догодило било је потпуно неприхватљиво", рекао је Расел.
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ЦДДФТ тренутно спроводи интерну ревизију случајева лијечења рака дојке у периоду од јануара 2023. до фебруара 2025. године, као и случајева 640 бивших пацијенткиња које су се јавиле на посебно успостављену телефонску линију за помоћ.
Од 514 случајева које је установа досад прегледала, утврђено је да је 315 пацијенткиња претрпјело штету, а код њих 77 посљедице су оцијењене као озбиљне. Познато је да је једна пацијенткиња преминула. Откривени су и случајеви у којима дијагноза рака није била постављена на вријеме или је болест у потпуности била превиђена.
Би-би-си сазнаје да би ускоро требало да буде донесена одлука о могућем проширењу истраге на случајеве који сежу све до 2015. године, што би могло значити поновно отварање и преглед чак 10.000 медицинских картона. Британска Национална агенција за борбу против криминала (НЦА) саопштила је да сарађује са полицијом у Дараму на истрази навода бивших пацијенткиња како би се утврдило да ли је почињено кривично дјело.
Дениз Ховарт једна је од неколико жена којима је НХС накнадно саопштио да јој је дојка одстрањена без медицинске потребе.
"Била сам једноставно у шоку, а онда сам се током телефонског разговора расплакала", рекла је 51-годишња Дениз из Консета.
Након што је 2023. напипала квржицу у дојци, дијагностикован јој је рак првог степена, односно спорорастући облик болести. Најприје је подвргнута лумпектомији, а потом и мастектомији, након чега је прошла осам циклуса хемиотерапије и радиотерапију. У септембру 2025. године из установе су јој саопштили да јој је уместо потпуног одстрањења дојке могла бити понуђена још једна лумпектомија, али са њом о тој могућности нико никада није разговарао.
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Џо, чије право име није објављено, такође је сазнала да се њена мастектомија из 2021. године могла избјећи. Као бивша радница НХС-а, вјеровала је својим колегама. Данас истиче да се због свега осјећа „осакаћено“, а грешке здравствене установе сматра „потпуно неопростивим“.
За лијечење ових жена био је одговоран консултант Амир Бати, који је од 2013. до 2024. био клинички вођа службе за болести дојке у ЦДДФТ-у. Он је у међувремену суспендован из обављања клиничке праксе, али је и даље запослен у установи и прима пуну плату.
Би-би-си је прошле године извијестио да је здравствена установа током шест година исплатила готово шест милиона фунти приватним дијагностичким клиникама и хируршким фирмама којима је управљао управо Бати. Забринутост због таквог пословног односа изражена је у ревизији из 2025. године, гдје је закључено да је преусмјеравање пацијенткиња на вањске пружаоце услуга створило финансијске подстицаје који су потенцијално представљали ризик за клиничке стандарде.
Бати је на упите Би-би-си-ја изјавио да је захвалан на прилици да одговори, али да сматра да би било непримјерено да говори док поступак и истрага трају.
Прошле године су у извјештају Краљевског хируршког колеџа (РЦС) изражене озбиљне сумње у начин на који су случајеви рака дојке разматрани. Одлуке о лијечењу доносиле су се на основу мишљења појединачних хирурга, без одговарајуће стручне расправе мултидисциплинарних тимова, а примјењивале су се и застарјеле методе које нису биле у складу са смјерницама најбоље клиничке праксе.
За жене којима су дојке непотребно одстрањене, посљедице су неповратне. Погођене пацијенткиње сада су уједињене у групи за подршку и захтијевају покретање званичне јавне истраге како би сви одговорни за ове пропусте били адекватно процесуирани, преноси Дневник.хр.
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