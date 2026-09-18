Logo

Скандал у Британији: Женама уклањали дојке без потребе, покренута истрага

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
18.09.2026 12:42

Коментари:

0
Болница преглед
Фото: Pixabay/maleni_ferrari

Озбиљни пропусти у лијечењу рака дојке у једној здравственој установи на сјевероистоку Енглеске оставили су тешке и трајне посљедице за стотине пацијенткиња.

Најмање 20 жена подвргнуто је мастектомији која се могла избјећи, док су код других забиљежене погрешне или закашњеле дијагнозе.

Двадесет жена непотребно је подвргнуто мастектомији током лијечења рака дојке, саопштила је Би-би-си-ју заклада НХС-а County Durham and Darlington Foundation Trust (ЦДДФТ). Ове жене су међу стотинама пацијенткиња које су претрпјеле штету током лијечења на одјељењу за болести дојке те здравствене установе.

Ово признање услиједило је након прошлогодишњих открића Би-би-си-ја о озбиљним пропустима у раду тог одјељења.

Стив Расел, који је недавно преузео дужност главног извршног директора ЦДДФТ-а, безрезервно се извинио због штете коју је установа нанијела пацијенткиња.

"Не постоје ријечи којима бих могао изразити колико ме лично потресло оно што се догодило. То што се догодило било је потпуно неприхватљиво", рекао је Расел.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Улазни тренд аграра у Семберији и Српској

ЦДДФТ тренутно спроводи интерну ревизију случајева лијечења рака дојке у периоду од јануара 2023. до фебруара 2025. године, као и случајева 640 бивших пацијенткиња које су се јавиле на посебно успостављену телефонску линију за помоћ.

Од 514 случајева које је установа досад прегледала, утврђено је да је 315 пацијенткиња претрпјело штету, а код њих 77 посљедице су оцијењене као озбиљне. Познато је да је једна пацијенткиња преминула. Откривени су и случајеви у којима дијагноза рака није била постављена на вријеме или је болест у потпуности била превиђена.

Би-би-си сазнаје да би ускоро требало да буде донесена одлука о могућем проширењу истраге на случајеве који сежу све до 2015. године, што би могло значити поновно отварање и преглед чак 10.000 медицинских картона. Британска Национална агенција за борбу против криминала (НЦА) саопштила је да сарађује са полицијом у Дараму на истрази навода бивших пацијенткиња како би се утврдило да ли је почињено кривично дјело.

Била сам у шоку, а онда сам се расплакала

Дениз Ховарт једна је од неколико жена којима је НХС накнадно саопштио да јој је дојка одстрањена без медицинске потребе.

"Била сам једноставно у шоку, а онда сам се током телефонског разговора расплакала", рекла је 51-годишња Дениз из Консета.

Након што је 2023. напипала квржицу у дојци, дијагностикован јој је рак првог степена, односно спорорастући облик болести. Најприје је подвргнута лумпектомији, а потом и мастектомији, након чега је прошла осам циклуса хемиотерапије и радиотерапију. У септембру 2025. године из установе су јој саопштили да јој је уместо потпуног одстрањења дојке могла бити понуђена још једна лумпектомија, али са њом о тој могућности нико никада није разговарао.

Хомерова одисеја

Свијет

Нашао благо у библиотеци: Пронађен фрагмент Хомерове "Одисеје" стар 1.700 године

Џо, чије право име није објављено, такође је сазнала да се њена мастектомија из 2021. године могла избјећи. Као бивша радница НХС-а, вјеровала је својим колегама. Данас истиче да се због свега осјећа „осакаћено“, а грешке здравствене установе сматра „потпуно неопростивим“.

Консултант суспендован из клиничке праксе

За лијечење ових жена био је одговоран консултант Амир Бати, који је од 2013. до 2024. био клинички вођа службе за болести дојке у ЦДДФТ-у. Он је у међувремену суспендован из обављања клиничке праксе, али је и даље запослен у установи и прима пуну плату.

Би-би-си је прошле године извијестио да је здравствена установа током шест година исплатила готово шест милиона фунти приватним дијагностичким клиникама и хируршким фирмама којима је управљао управо Бати. Забринутост због таквог пословног односа изражена је у ревизији из 2025. године, гдје је закључено да је преусмјеравање пацијенткиња на вањске пружаоце услуга створило финансијске подстицаје који су потенцијално представљали ризик за клиничке стандарде.

Бати је на упите Би-би-си-ја изјавио да је захвалан на прилици да одговори, али да сматра да би било непримјерено да говори док поступак и истрага трају.

Одлуке се доносиле без стручне расправе

Прошле године су у извјештају Краљевског хируршког колеџа (РЦС) изражене озбиљне сумње у начин на који су случајеви рака дојке разматрани. Одлуке о лијечењу доносиле су се на основу мишљења појединачних хирурга, без одговарајуће стручне расправе мултидисциплинарних тимова, а примјењивале су се и застарјеле методе које нису биле у складу са смјерницама најбоље клиничке праксе.

За жене којима су дојке непотребно одстрањене, посљедице су неповратне. Погођене пацијенткиње сада су уједињене у групи за подршку и захтијевају покретање званичне јавне истраге како би сви одговорни за ове пропусте били адекватно процесуирани, преноси Дневник.хр.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Операција

здравље

рак дојке

Коментари (0)

Прочитајте више

Премијер Републике Српске Саво Минић

Република Српска

Минић: Улазни тренд аграра у Семберији и Српској

2 ч

0
Хомерова одисеја

Свијет

Нашао благо у библиотеци: Пронађен фрагмент Хомерове "Одисеје" стар 1.700 године

2 ч

0
Јелисавета Орашанин

Сцена

Јелисавета и Павле се не одвајају једно од другог: Након помирења љубав још јача

2 ч

0
Детерџент за суђе

Савјети

Изненадиће вас: Ових 8 ствари из куће можете прати у машини за суђе

2 ч

0

Више из рубрике

Намирнице које најбоље чисте организам од токсина

Здравље

Намирнице које најбоље чисте организам од токсина

2 ч

0
сухе славине нема воде чесма

Здравље

Прогутао пијавицу док је пио воду са чесме: Бизаран случај шокирао љекаре

7 ч

0
цигарета

Здравље

Посљедња цигарета мијења све: Шта чека пушаче након престанка пушења?

23 ч

0
Истина о престанку пушења: Нуспојаве о којима нико не говори

Здравље

Истина о престанку пушења: Нуспојаве о којима нико не говори

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

56

Огласило се тужилаштво о хапшењу одбјеглог поштара Стипе Јукића

14

55

Пожар на Чврсници и даље гори: Потребан ангажман канадера и хеликоптера

14

50

Медији: Ауто из Бећировићеве пратње имао стравичан удес, он није ни стао

14

43

Мотоциклиста погинуо у тешкој несрећи: Други задобио повреде

14

41

Центар за развој села тражи исплате од Града Бањалука

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима