Истина о престанку пушења: Нуспојаве о којима нико не говори

Аутор:АТВ редакција
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Сваки покушај одвикавања од цигарета доноси изазове које многи не очекују.
Пушење је, уз неправилну исхрану, физичку неактивност и алкохол, један од главних узрока за развој хроничних незаразних болести и кривац за сваку пету смрт. Због тога је одлука о престанку један од најважнијих корака за здравље.
Иако су симптоми устезања неугодни, корист за организам је нераскидива тијело почиње да се регенерише већ 20 минута након посљедње цигарете. Након неколико дана дисање постаје лакше, а чула мириса и укуса се потпуно враћају. Послије шест мјесеци ризик од инфекција значајно опада, док се ризик од срчаног и можданог удара преполовљује.
Ово је осам апстиненцијалних симптома са којима се можете суочити током одвикавања и савјети како да их успјешно превазиђете:
Губитак никотина смањује производњу серотонина и допамина хормона задужених за осјећај среће и задовољства. Физичка активност на свјежем ваздуху, боравак на сунцу и дружење чине чуда. Замијените традиционалну паузу за цигарету кратком шетњом, а уштеђени новац уложите у активности које вас усрећују.
Никотин за неколико секунди стиже до мозга и активира центар за награђивање, због чега мозак сваку цигарету повезује са осјећајем опуштања. Разбијте устаљене рутине. Идентификујте критичне тренутке (стрес, кафа, забаве) и уведите нове навике-замијените јутарњу кафу чајем или примијените вјежбе дубоког дисања.
Престанак уноса никотина доводи до пада нивоа адреналина, што привремено успорава циркулацију и допремање кисеоника мозгу. Узимајте довољно течности, храните се здраво и редовно провјетравајте просторије у којима боравите. Кратке шетње помоћи ће да се брже побољша мождана циркулација.
Никотин сузбија апетит и убрзава метаболизам - пушач који дневно конзумира паклицу цигарета сагоријева око 200 калорија више. Након престанка, метаболизам се успорава, па чак 80 одсто људи добије између 4 и 5 килограма у првој години. Фокусирајте се на уравнотежену исхрану и редовну физичку активност. Избјегавајте строге дијете, а умјесто слаткиша користите свјеже воће или хрскаво поврће.
Падом концентрације никотина и антитијела у слини, имунитет привремено слаби, што може довести до сувог грла, кихања или појаве афта у устима. Решење: Појачајте унос витамина Ц, храните се разноврсно и омогућите тијелу довољно одмора током ове прелазне фазе.
Ово је заправо добар знак. Трепљасте ћелије у дисајним путевима почињу да се обнављају и избацују накупљене токсине и слуз из плућа. Умјерени спорт и вјежбе дисања помоћи ће да се плућа брже очисте и да се кашаљ ублажи.
Неочекиване интеракције са лијековима: Јетра пушача производи више ензима за разградњу штетних материја, што утиче и на бржу разградњу лијекова. По престанку пушења, овај процес се успорава, па може доћи до јачег дејства терапије. Код дијабетичара, боља циркулација може убрзати апсорпцију инсулина. Ако редовно користите медицинску терапију, обавезно се консултујте са љекаром прије него што престанете да пушите.
Прилагођавање мозга изненадној промјени доводи до продужења РЕМ фазе сна, што може узроковати необичне снове, али и отежано успављивање.
Избјегавајте кофеин у поподневним часовима и смањите изложеност екранима прије спавања. Топла купка или чај од валеријане помоћи ће да се лакше опустите.
Симптоми апстиненције обично слабе и потпуно нестају након неколико недјеља. Уколико вам је овај период изузетно тежак, обратите се породичном љекару који вам може препоручити никотинске замјене или одговарајућу терапију, преноси Јутарњи.хр.
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