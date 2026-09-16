Јутарње навике које могу да вас разубде и без шољице кафе

Аутор:АТВ редакција
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За многе људе јутро практично не почиње док не замирише кафа. Прва шоља служи као дугме за укључивање, друга као помоћ да се стигне до поднева, а када енергија поново падне, лако посегнемо и за трећом.
Кофеин заиста може привремено да повећа будност и концентрацију, па нема разлога да кафу проглашавамо лошом навиком ако нам прија. Али ако покушавате да смањите њен унос или примјећујете да вам је потребно све више кофеина да бисте се разбудили, постоје и други начини да организму пошаљете сигнал да је вријеме за нови дан.
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Ниједан јутарњи ритуал неће гарантовати енергију "до вечери", али неколико једноставних навика може да помогне да се брже разбудите и током дана имате стабилнији ритам.
Један од најједноставнијих јутарњих потеза не захтјева ни храну ни суплемент.
Отворите завјесе, приђите прозору или, још боље, изађите напоље.
Јутарња свјетлост помаже унутрашњем биолошком сату да добије информацију да је дан почео. Излагање свјетлости након буђења повезано је са регулацијом циркадијалног ритма, који утиче на будност током дана и поспаност увече.
Зато неколико минута напољу може бити корисније од јутра проведеног у полумрачној соби уз телефон.
Током ноћи неколико сати не уносимо течност, па је сасвим логично да након буђења попијемо воду.
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Ако сте благо дехидрирани, надокнађивање течности може помоћи да се осјећате боље и будније.
Али чаша воде ујутру нема посебну способност да "покрене метаболизам", очисти организам од токсина или обезбиједи енергију до краја дана.
Најважније је да током читавог дана уносите довољно течности, а јутарња чаша може једноставно бити добар почетак те навике.
Не морате у шест ујутру да одрадите озбиљан тренинг.
Кратка шетња, неколико вјежби истезања или десетак минута лаганог кретања могу бити довољни да се тијело размрда послије сна.
Ако можете да спојите кретање са изласком напоље, добијате двије јутарње навике одједном - физичку активност и дневну свјетлост.
Важнија од интензитета је редовност. Циљ није да се исцрпите чим устанете, већ да прекинете стање мировања у којем сте провели претходних неколико сати.
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Тврдња да је доручак обавезно "најважнији оброк у дану" превише је поједностављена. Неки људи се одлично осјећају када једу убрзо након буђења, док другима први оброк прија нешто касније.
Али ако доручкујете, пециво или нешто веома слатко није једина опција.
Оброк који садржи протеине, влакна и извор квалитетних масти може бити заситнији и помоћи да не огладните врло брзо.
Јаја уз поврће и интегрални хљеб, грчки јогурт са воћем и орашастим плодовима или овсене пахуљице уз јогурт и сјеменке само су неке од једноставних комбинација.
Не постоји једна намирница која ће "напунити батерије" до вечери. Важан је укупан начин исхране током дана.
Телефон нам често заврши у руци прије него што смо поштено отворили очи.
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Неколико минута лако постане пола сата током којег смо већ прочитали вијести, провјерили поруке, видјели туђе проблеме и почели да размишљамо о свему што нас чека.
Ако можете, првих неколико минута јутра оставите без екрана.
Устаните, отворите прозор или завјесе, попијте воду, истуширајте се, прошетајте пса или направите доручак прије него што почнете да одговарате свијету.
Неће вам то дати физичку енергију попут кофеина, али може да спријечи да дан започнете осјећајем да већ заостајете.
Ако волите кафу и добро је подносите, не морате да је се одрекнете само зато што постоје друге здраве јутарње навике.
За већину здравих одраслих особа умјерен унос кофеина може бити део нормалне исхране.
Проблем може настати када кафа почне да надокнађује оно што организму заправо недостаје - довољно сна.
Ако спавате пет сати, ниједна комбинација воде, истезања, хладног туша и јутарње свјетлости неће претворити то у осам сати одмора.
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А ако сте свакодневно изразито уморни упркос довољном сну, проблем не треба рјешавати само још једном шољом кафе. Дуготрајни умор може имати бројне узроке и тада вреди разговарати са љекаром.
Зато можда није потребно да тражимо ритуал који ће "замијенити кафу".
(БлицЖена)
Много корисније је направити јутро у којем кафа више није једина ствар која нас држи будним.
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