Лопови у упали у шталу и украли десет јагњади: Огласила се полиција

Аутор:АТВ редакција
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Полицијској станици Братунац јуче ујутру је пријављена несвакидашња крађа у којој је непознато лице или више њих током ноћи ојадило једног домаћина.
Пљачка се догодила на подручју општине Братунац, а лопови су из штале неопажено отуђили чак десет јагњади, након чега им се губи сваки траг.
Све је полицији пријављено јуче око осам часова и педесет минута.
"Полицијски службеници су извршили увиђај на лицу мјеста, а о свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини", навели су из ПУ Зворник.
Полиција интензивно трага за починиоцима, а у току је рад на расвјетљавању и документовању кривичног дјела "Крађа".
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