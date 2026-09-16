Logo

Лопови у упали у шталу и украли десет јагњади: Огласила се полиција

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
16.09.2026 09:29

Коментари:

0
Јагњад затворена у штали.
Фото: Pexels/Ramhari Karki

Полицијској станици Братунац јуче ујутру је пријављена несвакидашња крађа у којој је непознато лице или више њих током ноћи ојадило једног домаћина.

Пљачка се догодила на подручју општине Братунац, а лопови су из штале неопажено отуђили чак десет јагњади, након чега им се губи сваки траг.

Све је полицији пријављено јуче око осам часова и педесет минута.

"Полицијски службеници су извршили увиђај на лицу мјеста, а о свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини", навели су из ПУ Зворник.

Полиција интензивно трага за починиоцима, а у току је рад на расвјетљавању и документовању кривичног дјела "Крађа".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

јагњад

Крађа

Братунац

штала

Коментари (0)

Више из рубрике

Полиција МУП РС Бањалука

Хроника

Незгода на путу Зворник-Бијељина: Жестоко се сударили "БМВ" и "мерцедес"

3 ч

0
Акција Кота

Хроника

Акција "Кота": Заплијењена већа количина оружја, шест особа "под лупом" полиције

4 ч

0
МУП РС полиција лого возило

Хроника

Опсежна полицијска акција у Градишци, више ухапшених

4 ч

0
Жена у хаљини држи нож и цвијеће у руци

Хроника

Детаљи вршњачког насиља: Трпјела ужасно насиље, па потегла нож

22 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

12

27

И даље се прикупљају докази у предмету Доња Јабланица

12

22

Заштитимо дјецу у саобраћају: Едукативно дружење са основцима у Добоју

12

12

Ухапшена мајка дјетета (3) који је тешко повријеђен у пожару

12

12

Ухапшен мушкарац са потјернице и одмах послат у КПЗ

12

09

ДЕТАЉНО: Колике казне за коју оптужбу су добиле вође ОВК

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима