Пјевач пронађен мртав

Аутор:АТВ редакција
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Пјевач Бен Сондерс (43) пронађен је мртав у уторак у језеру Рајкерсвордсе Пласен , јужно од Арнема у Холандији.
Његова породица је потврдила вијест о смрти. Узрок смрти није саопштен, али је полиција искључила могућност да је ријеч о кривичном дјелу, пренио је НОС.
Његове нећаке су успјеле да га пронађу преко телефона. Полиција још није потврдила његову смрт.
"Мој драги млађи брат је преминуо. Никада раније нисам осјетио овакав бол", написао је његов брат Дин Сондерс на Инстаграму, уз фотографију њих двојице из дјетињства.
"Какав ужасан дан за све нас. Морамо научити да живимо са овим и надам се да ће се томе приступити с поштовањем", рекао је.
"Бен је имао дивну породицу и рођаке који су га неизмјерно вољели. И ја ћу га увијек вољети. Бен је у мом срцу и тамо ће заувијек остати", додали су.
Сондерс се прославио у Холандији када је 2011. године побиједио у првој сезони такмичења "Глас Холандије".
Његов највећи хит била је пјесма "Кил Фор А Брокен Харт".
Његов нестанак је пријављен синоћ, а полиција га од тада трага. Када је јутрос сазнало да је пронађено тијело, одмах се посумњало на најгоре. Испоставило се да је заиста у питању Сондерс.
Љубав и секс
Да ли је љубав довољна да веза преживи под истим кровом?
Више пјевачевих пријатеља окупило се у уторак поподне на Ријкерсвоердсепласену јужно од Арнхема. Чланови породице су такође дошли у рекреативно подручје. Полиција је покренула потрагу након што је један мушкарац отишао да плива тамо и није се вратио на површину.
Дан раније на Бургернету објављено да се трага за "мушкарцем, 43 године, бијеле коже, браде, бијеле кошуље, плавих фармерки, црних ципела, разних тетоважа на глави и врату".
"Његове нећаке су га тражиле цијелу ноћ. На крају су успјели да га пронађу користећи његов телефон", рекао је члан породице.
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