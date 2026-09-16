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Цвијановић: Ту смо да слушамо и да, као и увијек, радимо у најбољем интересу нашег народа

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16.09.2026 10:43

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић у бањалучкој Основној школи "Георги Стојков Раковски", а за
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Ваша подршка и енергија нам дају снагу да наставимо даље, поручила је кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, након дружења са грађанима у Бањалуци.

"Предивно вече у срцу Бањалуке и срдачно дружење "Међу комшијама"! ​Хвала свима који су дошли на плато код „Пентагона“ да разговарамо, подијелимо идеје и уживамо у сјајној атмосфери. Ово је била јединствена прилика да у опуштеном дружењу чујемо све оно што занима наше грађане и шта им је важно. Заједно са предсједником Додиком, Савом Минићем и нашим кандидатима, ту смо да слушамо и да, као и увијек, радимо у најбољем интересу нашег народа", поручила је Цвијановићева у објави на друштвеној мрежи Икс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

СНСД

Бањалука

Избори 2026

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