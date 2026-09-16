Цвијановић: Ту смо да слушамо и да, као и увијек, радимо у најбољем интересу нашег народа

Аутор:АТВ редакција
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Ваша подршка и енергија нам дају снагу да наставимо даље, поручила је кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, након дружења са грађанима у Бањалуци.
"Предивно вече у срцу Бањалуке и срдачно дружење "Међу комшијама"! Хвала свима који су дошли на плато код „Пентагона“ да разговарамо, подијелимо идеје и уживамо у сјајној атмосфери. Ово је била јединствена прилика да у опуштеном дружењу чујемо све оно што занима наше грађане и шта им је важно. Заједно са предсједником Додиком, Савом Минићем и нашим кандидатима, ту смо да слушамо и да, као и увијек, радимо у најбољем интересу нашег народа", поручила је Цвијановићева у објави на друштвеној мрежи Икс.
Предивно вече у срцу Бањалуке и срдачно дружење „Међу комшијама“!— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) September 16, 2026
Хвала свима који су дошли на плато код „Пентагона“ да разговарамо, подијелимо идеје и уживамо у сјајној атмосфери. Ово је била јединствена прилика да у опуштеном дружењу чујемо све оно што занима наше грађане и… pic.twitter.com/SMngRkysdg
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