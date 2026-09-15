Додик: Бањалука не може без СНСД

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да Бањалука не може без СНСД-а, захваљујући коме је данас синоним за безбједност.
- Да није било СНСД-а Бањалука не би била главни град и не би имала све оно што данас има - рекао је Додик у неформалном разговору са мјештанима бањалучког насеља Борик.
Додик је истакао да је СНСД гарант мира и стабилности.
- Бањалука је данас синоним за безбједност. Некада је била и синоним за најуређенији град Балкана, данас то више није, али то је ствар локалне управе која не посвеђује довољно пажње томе - рекао је Додик.
Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да људи препознају да СНСД заједно са коалиционим партнерима доноси мир и стабилност, развој широм Републике Српске.
- Увијек водимо рачуна о потребама човјека, породице, новорођенчади, породиља, бораца, пензионера и свих других категорија. Није вријеме за политике које немају концепт, јасан план и путању којом се треба кретати - нагласила је Цвијановић.
Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић рекао је неформални разговор са људима начин рада СНСД-а, који жели да чује сваког човјека.
- Договор кућу гради. Тражимо најбољи модел комуникације са људима како би видјели да их ми заиста представљамо. Све оно што ћемо радити у будућности, радићемо управо због тога зато што то траже грађани - истакао је Минић.
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