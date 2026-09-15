Минић: Хвала, Бањалуко, идемо снажно и одлучно у велику побједу

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Још од мојих студентских дана Бањалука је дио мене - навео је предсједник Владе Српске Саво Минић.
- Овдје сам стекао велика пријатељства и важне животне лекције. Енергија коју је вечерас овај град показао је веће од свега до сад што сам овдје доживио. Хвала, Бањалуко! Идемо снажно и одлучно у велику побједу - навео је Минић на Иксу.
Још од мојих студентских дана Бањалука је дио мене. Овдје сам стекао велика пријатељства и важне животне лекције.— Саво Минић (@minic_savo) September 15, 2026
Енергија коју је вечерас овај град показао је веће од свега до сад што сам овдје доживио.
Хвала, Бањалуко!
Идемо снажно и одлучно у велику побједу. pic.twitter.com/x6Jf3PZRe4
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