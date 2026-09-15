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Минић: Хвала, Бањалуко, идемо снажно и одлучно у велику побједу

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15.09.2026 22:03

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Минић: Хвала, Бањалуко, идемо снажно и одлучно у велику побједу
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Још од мојих студентских дана Бањалука је дио мене - навео је предсједник Владе Српске Саво Минић.

- Овдје сам стекао велика пријатељства и важне животне лекције. Енергија коју је вечерас овај град показао је веће од свега до сад што сам овдје доживио. Хвала, Бањалуко! Идемо снажно и одлучно у велику побједу - навео је Минић на Иксу.

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Тагови :

Саво Минић

СНСД

Бањалука

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