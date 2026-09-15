"Отклоњени финансијски притисци на Републику Српску"

Аутор:АТВ редакција
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Министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ Срђан Амиџић изјавио је да су отклоњене блокаде и финансијски притисци на Републику Српску.
"Рецимо, када је у Бањалуку долазио Доналд Трамп Млађи, сви су мислили да је то политичка представа. Међутим, нису разумјели да је то америчка политичка порука међународним финансијским установама да је Српска кредибилни партнер и да се политика оних који одлучују о овим просторима промијенила", рекао је Амиџић.
Он је истакао да ће и побољшани кредитни рејтинг сигурно допринијети развоју привреде Републике Српске у којој је ефективно више од 600 милиона евра.
Амиџић је навео да то, између осталог, подразумијева финансирање градње пута Фоча - Шћепан поље, али и измиривање пореза и доприноса за све здравствене установе у Српској.
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"Потписали смо уговор од 45 милиона евра са Свјетском банком да се измире и порези и доприноси заостали у Универзитетско-клиничком центру Републике Српске у Бањалуци. Прва транша биће 20 милиона КМ и до краја године сви радници имаће повезан стаж", рекао је Амиџић за АТВ.
Осим тога, каже Амиџић, обезбијеђена си средства да се измјести Психијатријска клиника у близини УКЦ-а Српске, те санирају остале такве клинике у Српској.
"Расписан је и тендер за градњу Студентског дома у Фочи, као и Научно-технолошког парка у Бањалуци, а ради се и на вриједном систему наводњавања у Српској", рекао је Амиџић.
Он је навео да је одобрен грант од 35 милиона КМ за девет општина и шест градова Српске, као и 40 милиона евра за бројне рехабилитације путева.
"Када саберемо све то, укључујући пројекте за водовод и канализацију, имамо више од 600 милиона евра ефективних средстава", рекао је Амиџић.
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Он је најавио да ће се радити и два велика пројекта са Свјетском банком у вези са Коридором "Пет це" од Добоја до Вукосавља.
Амиџић, који је и генерални секретар СНСД-а, критиковао је неспособност бањалучких градских власти што се задужују по неповољним каматним стопама, које ће, како је рекао, доћи на наплату наредним генерацијама.
Taкође, Амиџић је говорио и о стању на рачуну УИО БиХ.
„На рачуну Управе за индиректно опорезивање на рачуну је нераспоређеног новца сада је око 100 милиона. Тај нераспоређени новац се односи на оне путарине, које нисмо распоредили. Пошто је онај претходни дио онај кога више нема у БиХ. Онај који је говорио да више неће бити нас у БиХ, Кристијан Шмит својом одлуком ставио у функцију. Ја то нисам хтио да потпишем, па је потписао Мухамед Хасановић па се томе радовали ови из опозиције. Тај новац је потрошен за изборне технологије, чије ефекте ћемо видјети након избора“, поручује Амиџић.
Такође, намијена је и на плаћања "Вијадукта", а која траје још од Владе Младена Иванића, како наводи Амиџић.
„Ту је остало дакле неких 100 милиона и ми се не можемо договорити како ћемо га подијелити. Не зато што смо ми рекли, ајмо мијењати коефицијенте. Увијек се дијелило 39,59,2, е сад је Федерација рекла, е ајмо ми да мијењамо коефицијенте. Ми нисмо тражили никакву промјену, они су рекли, ми нећемо више тако. И када су рекли да неће више тако, све је стало“, говори Амиџић.
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