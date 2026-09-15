Додик: Вучић својим мандатом дао кључан допринос изградњи српског јединства и снаге

Аутор:АТВ редакција
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Александар Вучић је својим мандатом предсједника Србије дао кључан допринос изградњи српског јединства и снаге, разумијевајући да су Србија, Република Српска и српски народ најјачи онда када дjелују саборно, повезано и са пуном свијешћу да припадају истом народу, поручио је предсједник Милорад Додик.
"Овај дан је снажан подсјетник колико је важно да Срби, гдје год живјели, остану сабрани око својих најважнијих националних вриједности - слободе, идентитета, историјског памћења и заједничке будућности", написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.
Република Српска
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Додик је навео да Србија и Република Српска данас стоје заједно, повезане истим народом, истом тробојком и истом свијешћу да се снага чува саборношћу и јединством.
Нека српска застава, каже Додик, увијек буде симбол те повезаности, поноса и трајања.
Александар Вучић @avucic је својим мандатом предсједника Србије дао кључан допринос изградњи српског јединства и снаге, разумијевајући да су Србија, Република Српска и српски народ најјачи онда када дjелују саборно, повезано и са пуном свијешћу да припадају истом народу.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 15, 2026
Овај… pic.twitter.com/SGZGc58fK7
"Живјела Србија! Живјела Република Српска! Живио српски народ", поручио је Додик.
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