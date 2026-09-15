Метеоролози послали алармантно упозорење: Слиједе снажне олује и катастрофалне поплаве

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Упркос томе што је септембар већ увелико у току, Средоземно море остаје изузетно топло. Недавно је завршена серија од 37 узастопних дана током којих се просјечна температура површине мора држала изнад границе од 28 °Ц, чиме је досадашњи рекорд надмашен више од двоструко.
Према подацима портала МЕДМОС шпанског истраживачког центра ЦЕАМ, просјечна површинска температура Средоземног мора износила је 27,4 °Ц. То је за чак два степена више од уобичајеног просјека за ово доба године и уједно апсолутни рекорд за средину септембра.
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Низ без преседана трајао је од 5. августа до 10. септембра, без иједног дана пада испод границе од 28 °Ц. Размјере овогодишњег екстремног топлотног таласа најбоље показују поређења с ранијим рекордима:
- 37 дана (ове године): Најдужи континуирани период с температуром мора изнад 28 °Ц.
- 15 дана (2024. година): Претходни рекорд по дужини трајања.
- 5 дана (2023. година): Трећа најдужа епизода у историји мјерења.
Током овогодишњег рекордног низа, просјечна температура мора износила је 28,29 °Ц, док је на врхунцу достигла 28,65 °Ц. Првог дана ове серије на плутачи Драгонера, у близини обале Мајорке, измјерено је 33,02 °Ц, што је историјски највиша температура икада забиљежена у Средоземном мору.
Овај екстремни феномен посљедица је рекордно топлог августа, током ког су се дуготрајном тренду загријавања придружили учестали топлотни таалси, акумулирајући огромну количину топлоте у површинским слојевима мора.
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Дуготрајно високе температуре доводе до топлотног стреса код морских организама, помора осјетљивих врста и трајних поремећаја у морском екосистему. Осим тога, изузетно топло Средоземље представља "темпирану бомбу" за јесење временске прилике.
Виша температура воде узрокује појачано испаравање, због чега атмосфера упија огромне количине влаге и енергије. У случају продора хладнијег ваздуха и стварања циклона, топло море може постати гориво за изузетно снажне олује и катастрофалне бујичне падавине.
(Кликс)
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