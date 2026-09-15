Полиција привела осумњичене: Пријетили смрћу човјеку који је тражио плату

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Умагу привела је двојицу мушкараца (49 и 28 година) због сумње да су починили кривична дјела неисплаћивање зараде и изнуде. Истрагу су провели службеници Полицијске станице Умаг-Умаго.
Осумњичени се терете да су од 11. до 15. септембра пријетњама смрћу застрашивали 45-годишњег мушкарца. Пријетње су услиједиле након што је оштећени од њих затражио исплату зараде за два мјесеца коју му нису исплатили.
Уз кривичну пријаву предани су у притворску јединицу Полицијске управе истарске. Привођење је извршено у јутарњим сатима 15. септембра.
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