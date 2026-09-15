Logo

Полиција привела осумњичене: Пријетили смрћу човјеку који је тражио плату

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
15.09.2026 14:35

Коментари:

0
еври новац паре валута кеш
Фото: Pexel/ Pixabay

Полиција у Умагу привела је двојицу мушкараца (49 и 28 година) због сумње да су починили кривична дјела неисплаћивање зараде и изнуде. Истрагу су провели службеници Полицијске станице Умаг-Умаго.

Осумњичени се терете да су од 11. до 15. септембра пријетњама смрћу застрашивали 45-годишњег мушкарца. Пријетње су услиједиле након што је оштећени од њих затражио исплату зараде за два мјесеца коју му нису исплатили.

Уз кривичну пријаву предани су у притворску јединицу Полицијске управе истарске. Привођење је извршено у јутарњим сатима 15. септембра.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Умаг

Полиција

Плата

хапшење

Коментари (0)

Прочитајте више

Жена у хаљини држи нож и цвијеће у руци

Хроника

Детаљи вршњачког насиља: Трпјела ужасно насиље, па потегла нож

2 ч

0
Жељко Будимир

Република Српска

Будимир о пуцњави у Источном Сарајеву: Трага се за једним од вођа криминалне групе

2 ч

3
Бензинска пумпа

Економија

Гориво у ФБиХ опет драстично скупље: Колике су цијене дизеча и бензина?

2 ч

0
Кинеском званичнику 14 година робије

Свијет

Кинеском званичнику 14 година робије

2 ч

0

Више из рубрике

Плажа у Ровињу, Хрватска.

Регион

Турци преузимају понос хрватске индустрије

5 ч

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Након свађе зграбила нож и покушала да убије супруга

5 ч

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Регион

Хуманост на дјелу: Породица са Брача поклања љетовање ватрогасцу и његовој породици

6 ч

0
полиција Хрватска

Регион

Детаљи злочина у Хрватској: Осумњичени за убиство толико дрогиран да не може да прича

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

26

Захарова: Извјештај о руском нападу на воз - јефтин маркетиншки трик

16

24

Подијељено 40 ауто-сједалица за бебе рођене у овој години

16

09

Роналдо тражи доживотну казну због морбидних скандирања о Жоти

16

06

Пронађено тијело жене у лагуни у Венецији

15

49

Сузана Звонар осуђена на 11 мјесеци затвора, полицајца ударила у међуножје

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима