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Гориво у ФБиХ опет драстично скупље: Колике су цијене дизеча и бензина?

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15.09.2026 14:01

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Бензинска пумпа
Фото: АТV

Малопродајне цијене нафтних деривата на бензинским пумпама у Федерацији Босне и Херцеговине наставиле су да расту у првој половини септембра, па су тако цијене дизела и бензина забиљежиле знатно поскупљење у односу на почетак мјесеца.

Према подацима Федералног министарства трговине, просјечна цијена литре дизелског горива на данашњи дан је 3,58 КМ, што представља повећање од 15 фенинга у односу на 1. септембар, када је просјечна цијена износила 3,43 КМ по литри.

У истом периоду забиљежен је раст цијена бензина. Просјечна цијена литре бензина супер 95 досегнула је 3,23 КМ, што је повећање од 17 фенинга у односу на 1. септембар.

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Наставак раста малопродајних цијена горива на бензинским пумпама у ФБиХ посљедица је кретања цијена нафтних деривата на свјетском тржишту те усклађивања набавних цијена дистрибутера.

Из Федералног министарства трговине подсјећају возаче да путем бесплатне мобилне апликације „ФМТ ФБиХ оил инфо” могу добити свеобухватне и правовремене информације о малопродајним цијенама нафтних деривата на бензинским пумпама у Федерацији БиХ, преноси Радиосарајево.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

гориво

Цијене горива

Дизел цијена

бензинска пумпа

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