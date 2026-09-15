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Пало хапшење у Бањалуци: Огласила се полиција о дивљању на пјешачкој стази

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15.09.2026 13:38

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Аутом улетио у пјешачку зону у Бањалуци
Фото: БЛ Портал

Бањалучанин П.П ухапшен је данас након што је надлежној полицијској станици данас од стране грађана пријављено да се форд на плажи "Абација" у Бањалуци креће површином која је намијењена за пјешаке.

На мјесто догађаја изашли су полицијски службеници који су у непосредној близини пронашли наведено возило.

Контролом је утврђено да возилом управља П.П. код којег је испитивањем на присуство алкохола утврђено је присуство од 3,14 g/kg алкохола у организму.

Даљим провјерама утврђено је да на возилу недостаје једна регистарска ознака, чији губитак лице није претходно пријавило.

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П.П. ће бити уручен прекршајни налог због почињених због почињених прекршаја из чланова 33a., 38. и 42a. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.

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Тагови :

Бањалука

инцидент

хапшење

Полиција

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