Пало хапшење у Бањалуци: Огласила се полиција о дивљању на пјешачкој стази

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучанин П.П ухапшен је данас након што је надлежној полицијској станици данас од стране грађана пријављено да се форд на плажи "Абација" у Бањалуци креће површином која је намијењена за пјешаке.
На мјесто догађаја изашли су полицијски службеници који су у непосредној близини пронашли наведено возило.
Контролом је утврђено да возилом управља П.П. код којег је испитивањем на присуство алкохола утврђено је присуство од 3,14 g/kg алкохола у организму.
Даљим провјерама утврђено је да на возилу недостаје једна регистарска ознака, чији губитак лице није претходно пријавило.
Бања Лука
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П.П. ће бити уручен прекршајни налог због почињених због почињених прекршаја из чланова 33a., 38. и 42a. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.
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